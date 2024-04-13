Кто будет ремонтировать разрушенную дорогу вдоль канала «МАЭКа» в Актау

- Ремонт начнется после окончания ямочных работ по Актау, - заверили чиновники.

О текущем состоянии дороги рассказал местный житель Дмитрий. На присланных в редакцию Lada.kz фотографиях видно, как в асфальтовом покрытии образовались дыры и трещины. Автор кадров считает, что дорога требует скорейшего ремонта во избежание дорожно-транспортных происшествий.В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что данный участок включен в план работ на средний ремонт.