До 15 апреля планируется открыть дорогу «Атырау-Доссор-Кульсары-Актау»

Из-за резкого увеличения талых вод 4 апреля произошел перелив через дорожное полотно на автодороге «Атырау-Доссор-Кульсары-Актау» (101-103 километры), что привело к разрушению двух участков общей длиной 20 метров.С 12 апреля после спада уровня талых вод специалисты филиала «КазАвтоЖол» начали активные работы по восстановлению дорожного полотна для обеспечения проезда транспорта.На данный момент установлено 12 единиц металлических водопропускных труб диаметром один метр. Для выполнения работ задействовано 31 единица спецтехники (пять погрузчиков, 20 самосвалов, два катка, один автогрейдер, один кран, один экскаватор, один трал) и 39 человек личного состава.Также на участке заготовлено 1 500 кубических метров фракционного и инертного материала.Кроме того, на железнодорожном тупике происходит отгрузка материалов: 1 035 кубических метров щебня и 600 кубических метров бутового камня уже поставлены, а дополнительные 400 кубических метров бутового камня находятся в пути.После завершения работ движение будет осуществляться под патрулированием полиции через город Кульсары по улицам Тайменова и Куржуманова.Специалисты «КазАвтоЖол» планируют открыть дорогу до 15 апреля.