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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 22:30

Просмотров: 552

И своих, и соседских: как житель Актау отвлекает детей от гаджетов

Житель Актау Юрий Минков рисует во дворе своего дома разноцветные дорожки для игры «Классики», а также ремонтирует детскую площадку – такими способами мужчина старается отвлечь юное поколение от гаджетов и заинтересовать его досугом на свежем воздухе.

Фото предоставил Юрий Минков
Юрий Минков переехал с родителями на станцию Мангышлак из Магадана в 1986 году. Уже в 1994 году семья перебралась в Шевченко (ныне Актау). Казахстан, по словам мужчины, стал его родиной. Здесь в 2005 году он встретил свою супругу. Сейчас с женой воспитывает 15-летнего сына и девятилетнюю дочь. Проживают они в доме №29 в 9 микрорайоне. Юрий Минков работает инженером первой категории Службы безопасности и охраны труда АО «МРЭК». Имеет три высших образования.

Юрий со своим коллегой из АО «МРЭК»

И своих, и соседских: как житель Актау отвлекает детей от гаджетов


Житель Актау заметил, что с наступлением бума гаджетов школьники стали реже проводить время на улице. Пытаясь отвлечь своих и соседских детей от мира соцсетей, он нарисовал перед подъездом дома разноцветные дорожки для игры «Классики» разных видов. На днях он их «освежил». По его словам, дети заинтересовались и с увлечением в них играют.

И своих, и соседских: как житель Актау отвлекает детей от гаджетов


Вид перед подъездом сразу преобразился и, со слов соседей, проходящие мимо ностальгируют о детстве.

И своих, и соседских: как житель Актау отвлекает детей от гаджетов


Помимо этого, чтобы дети проводили больше времени на улице, Юрий Минков постоянно ремонтирует старую площадку, регулярно смазывает качели маслом.

И своих, и соседских: как житель Актау отвлекает детей от гаджетов


К тому же, на парковке перед домом мужчина ежегодно подкрашивает разметку для автомобилей.

И своих, и соседских: как житель Актау отвлекает детей от гаджетов


Со своей семьей он сажает деревья и занимается облагораживанием придомовой территории.

И своих, и соседских: как житель Актау отвлекает детей от гаджетов


В свободное от работы время Юрий увлекается авиацией, вокалом и игрой на гитаре.



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Комментарии ( 3 )

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Банкир (Посетители) Сегодня, 23:17
МУЖИК!!! Требую поставить его акимом!
 
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  • Yevgeniy 24
 GuF (Посетители) Сегодня, 22:54
Красачег!!! bravo spasibo
 
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  • Yevgeniy 24
 xerox (Посетители) Сегодня, 22:48
Пока есть такие люди, город живёт. Вот такие нужны в Горимполкоме, тьфу, Окемате . Тюльпаны запутали мысли
 
 

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