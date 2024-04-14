И своих, и соседских: как житель Актау отвлекает детей от гаджетов

Юрий со своим коллегой из АО «МРЭК»

Юрий Минков переехал с родителями на станцию Мангышлак из Магадана в 1986 году. Уже в 1994 году семья перебралась в Шевченко (ныне Актау). Казахстан, по словам мужчины, стал его родиной. Здесь в 2005 году он встретил свою супругу. Сейчас с женой воспитывает 15-летнего сына и девятилетнюю дочь. Проживают они в доме №29 в 9 микрорайоне. Юрий Минков работает инженером первой категории Службы безопасности и охраны труда АО «МРЭК». Имеет три высших образования.Житель Актау заметил, что с наступлением бума гаджетов школьники стали реже проводить время на улице. Пытаясь отвлечь своих и соседских детей от мира соцсетей, он нарисовал перед подъездом дома разноцветные дорожки для игры «Классики» разных видов. На днях он их «освежил». По его словам, дети заинтересовались и с увлечением в них играют.Вид перед подъездом сразу преобразился и, со слов соседей, проходящие мимо ностальгируют о детстве.Помимо этого, чтобы дети проводили больше времени на улице, Юрий Минков постоянно ремонтирует старую площадку, регулярно смазывает качели маслом.К тому же, на парковке перед домом мужчина ежегодно подкрашивает разметку для автомобилей.Со своей семьей он сажает деревья и занимается облагораживанием придомовой территории.В свободное от работы время Юрий увлекается авиацией, вокалом и игрой на гитаре.