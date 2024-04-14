И своих, и соседских: как житель Актау отвлекает детей от гаджетов

Фото предоставил Юрий Минков
Юрий Минков переехал с родителями на станцию Мангышлак из Магадана в 1986 году. Уже в 1994 году семья перебралась в Шевченко (ныне Актау). Казахстан, по словам мужчины, стал его родиной. Здесь в 2005 году он встретил свою супругу. Сейчас с женой воспитывает 15-летнего сына и девятилетнюю дочь. Проживают они в доме №29 в 9 микрорайоне. Юрий Минков работает инженером первой категории Службы безопасности и охраны труда АО «МРЭК». Имеет три высших образования.
Житель Актау заметил, что с наступлением бума гаджетов школьники стали реже проводить время на улице. Пытаясь отвлечь своих и соседских детей от мира соцсетей, он нарисовал перед подъездом дома разноцветные дорожки для игры «Классики» разных видов. На днях он их «освежил». По его словам, дети заинтересовались и с увлечением в них играют.
Вид перед подъездом сразу преобразился и, со слов соседей, проходящие мимо ностальгируют о детстве.
Помимо этого, чтобы дети проводили больше времени на улице, Юрий Минков постоянно ремонтирует старую площадку, регулярно смазывает качели маслом.
К тому же, на парковке перед домом мужчина ежегодно подкрашивает разметку для автомобилей.
Со своей семьей он сажает деревья и занимается облагораживанием придомовой территории.
В свободное от работы время Юрий увлекается авиацией, вокалом и игрой на гитаре.
Юрий со своим коллегой из АО «МРЭК»
Житель Актау заметил, что с наступлением бума гаджетов школьники стали реже проводить время на улице. Пытаясь отвлечь своих и соседских детей от мира соцсетей, он нарисовал перед подъездом дома разноцветные дорожки для игры «Классики» разных видов. На днях он их «освежил». По его словам, дети заинтересовались и с увлечением в них играют.
Вид перед подъездом сразу преобразился и, со слов соседей, проходящие мимо ностальгируют о детстве.
Помимо этого, чтобы дети проводили больше времени на улице, Юрий Минков постоянно ремонтирует старую площадку, регулярно смазывает качели маслом.
К тому же, на парковке перед домом мужчина ежегодно подкрашивает разметку для автомобилей.
Со своей семьей он сажает деревья и занимается облагораживанием придомовой территории.
В свободное от работы время Юрий увлекается авиацией, вокалом и игрой на гитаре.