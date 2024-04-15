Сколько трудовых мигрантов прибыло в Мангистау в 2023 году

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По данным аналитиков Finprom.kz, по итогам января-декабря прошлого года в РК прибыли 24,4 тыс. человек трудоспособного и пенсионного возраста — на 43,3% больше, чем годом ранее. В то же время выбыли 11,6 тыс. человек соответствующей возрастной категории — на 36,9% меньше, чем в январе–декабре предыдущего года.
Из числа прибывших 4,3 тыс. человек указали при регистрации, что мигрировали в Казахстан с целью работы. Их численность выросла в заметные 2,6 раза. Чаще всего такие люди выбирали для остановки Алматы (1,9 тыс. человек), Западно-Казахстанскую область (771 человек) и Астану (610 человек). Из информации аналитиков следует, что в Мангистау в 2023 году прибыло всего 4 человека. Меньше всего трудовых мигрантов прибыло в Алматинскую и Абайскую области.
Выбыли из страны для работы 548 человек — на 25,6% меньше, чем годом ранее. Чаще всего граждане уезжали из Астаны (256 человек), Восточно-Казахстанской (58 человек) и Абайской (42 человека) областей. А вот из Улытауской области выбыл с целью работы всего 1 человек.
К 1 марта текущего года в Казахстане насчитывалось 1,6 тыс. работодателей, использующих иностранную рабочую силу. На этих предприятиях работает более 459 тыс. граждан Казахстана, что составляет 99,5% от общей численности работников, а также 13,1 тыс. иностранных граждан — на 2,4% меньше, чем годом ранее.
Численность иностранцев, работающих руководителями и их заместителями, выросла на 0,4% за год, до 567 человек. Численность руководителей структурных подразделений уменьшилась на 10,4%, до 2,7 тыс. человек.
В стране также работают 5,8 тыс. иностранных специалистов — на 19,8% меньше, чем годом ранее. Квалифицированных рабочих насчитывалось 580 человек, сезонных работников — 798 человек, а в рамках корпоративного перевода трудились 2,7 тыс. человек.
Большинство иностранцев, работающих в Казахстане, — граждане Китая: 4,1 тыс. человек — на 20,8% больше, чем годом ранее. Далее идут Индия (1,2 тыс. человек), Турция (1,1 тыс. человек) и Узбекистан (908 человек).
Чаще всего иностранная рабочая сила занята в сфере строительства: 4,3 тыс. человек — на 22,1% меньше, чем годом ранее. Кроме того, в число популярных отраслей входят обрабатывающая промышленность (1,4 тыс., плюс 55,2%), горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (1,3 тыс., минус 10,4%), АПК (834 человек, плюс 30,1%), а также профессиональная, научная и техническая деятельность (809 человек, минус 18,7%).
Из числа прибывших 4,3 тыс. человек указали при регистрации, что мигрировали в Казахстан с целью работы. Их численность выросла в заметные 2,6 раза. Чаще всего такие люди выбирали для остановки Алматы (1,9 тыс. человек), Западно-Казахстанскую область (771 человек) и Астану (610 человек). Из информации аналитиков следует, что в Мангистау в 2023 году прибыло всего 4 человека. Меньше всего трудовых мигрантов прибыло в Алматинскую и Абайскую области.
Выбыли из страны для работы 548 человек — на 25,6% меньше, чем годом ранее. Чаще всего граждане уезжали из Астаны (256 человек), Восточно-Казахстанской (58 человек) и Абайской (42 человека) областей. А вот из Улытауской области выбыл с целью работы всего 1 человек.
К 1 марта текущего года в Казахстане насчитывалось 1,6 тыс. работодателей, использующих иностранную рабочую силу. На этих предприятиях работает более 459 тыс. граждан Казахстана, что составляет 99,5% от общей численности работников, а также 13,1 тыс. иностранных граждан — на 2,4% меньше, чем годом ранее.
Численность иностранцев, работающих руководителями и их заместителями, выросла на 0,4% за год, до 567 человек. Численность руководителей структурных подразделений уменьшилась на 10,4%, до 2,7 тыс. человек.
В стране также работают 5,8 тыс. иностранных специалистов — на 19,8% меньше, чем годом ранее. Квалифицированных рабочих насчитывалось 580 человек, сезонных работников — 798 человек, а в рамках корпоративного перевода трудились 2,7 тыс. человек.
Большинство иностранцев, работающих в Казахстане, — граждане Китая: 4,1 тыс. человек — на 20,8% больше, чем годом ранее. Далее идут Индия (1,2 тыс. человек), Турция (1,1 тыс. человек) и Узбекистан (908 человек).
Чаще всего иностранная рабочая сила занята в сфере строительства: 4,3 тыс. человек — на 22,1% меньше, чем годом ранее. Кроме того, в число популярных отраслей входят обрабатывающая промышленность (1,4 тыс., плюс 55,2%), горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (1,3 тыс., минус 10,4%), АПК (834 человек, плюс 30,1%), а также профессиональная, научная и техническая деятельность (809 человек, минус 18,7%).
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