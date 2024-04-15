FlyArystan вводит специальный тариф на рейсы из Атырау в Актау на время паводков

- С 13 по 24 апреля стоимость на прямые рейсы из Атырау в Алматы и Астану составит 40 000 тенге в эконом-классе в одну сторону. До этого Air Astana и FlyArystan сообщили об организации 33 дополнительных рейсов из Атырау в Алматы, Астану, Актау, Шымкент в период с 9 по 18 апреля. Всего будет выполнено 95 рейсов вместе с регулярными, - сообщает авиакомпания.



По данным авиакомпании, специальный тариф на рейсы из Атырау в Актау будет действовать на время паводков.Также FlyArystan временно вводит специальные тарифы на рейсы из Атырау в Шымкент, Актау и другие города.