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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:33

Просмотров: 330

FlyArystan вводит специальный тариф на рейсы из Атырау в Актау на время паводков

Авиакомпания FlyArystan временно вводит специальные тарифы на рейсы из Атырау в Актау, Шымкент и другие города, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Фото из открытых источников
По данным авиакомпании, специальный тариф на рейсы из Атырау в Актау будет действовать на время паводков.

Также FlyArystan временно вводит специальные тарифы на рейсы из Атырау в Шымкент, Актау и другие города.

- С 13 по 24 апреля стоимость на прямые рейсы из Атырау в Алматы и Астану составит 40 000 тенге в эконом-классе в одну сторону. До этого Air Astana и FlyArystan сообщили об организации 33 дополнительных рейсов из Атырау в Алматы, Астану, Актау, Шымкент в период с 9 по 18 апреля. Всего будет выполнено 95 рейсов вместе с регулярными, - сообщает авиакомпания.



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