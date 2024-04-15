Эвакуируют жителей и животных: 200 сотрудников ДЧС Мангистау ликвидируют последствия паводков в затопленных областях

- В связи со сложившейся обстановкой региональные спасатели с 25 марта были задействованы в ликвидации ЧС в Актюбинской области, с 28 марта в Западно-Казахстанкой области, с 9 и 12 апреля - в Атырауской области. Главной задачей спасателей является спасение и эвакуация людей, домашних животных, проведение превентивных мероприятий и защита материальных ценностей. Были эвакуированы 912 человек (в том числе 252 ребенка) и пятерым гражданам оказана медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.



- С начала возникновения ЧС в Кульсары только силами ДЧС Мангистауской области из затопленных участков эвакуированы в безопасные места 47 человек, 15 домашних и 64 сельскохозяйственных животных. Для укрепления береговой линии подготовлено и уложено в совокупности 40 тысяч мешкотар на протяженности 7 км. В результате, обеспечено недопущение подтопления 830 домов с численностью населения 16,6 тысяч человек, 23 км инфраструктуры, 8 объектов жизнеобеспечения. Из затопленных участков жилых массивов откачено 33 000 куб.м воды. Работы продолжаются круглосуточно, - отметили в ДЧС региона.



Всего для борьбы с паводками в Актюбинкую, Западно–Казахстанскую и Атыраускую области направлены силы и средства Мангистауского ДЧС – это 200 сотрудников, 19 единиц техники, семь плавательных средств, шесть спасательных кругов, два квадрокоптера и 28 мотопомп.По данным ведомства, всего на сегодняшний день в затопленных районах откачено 530 926 куб.м. воды, подготовлено и уложено 167 975 мешков с инертным материалом и 800 метров полиэтиленовой пленки.В ведомстве также рассказали, что в Кульсары сотрудниками ДЧС Мангистау круглосуточно проводятся поисково-спасательные, берегоукрепительные работы, а также мероприятия по устранению затопленных участков в жилых массивах.