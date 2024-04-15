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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:24

Просмотров: 346

Сколько автомобилей растаможено в Мангистауской области с начала года

Таможенный пост «Центр таможенного оформления – Актау» департамента государственных доходов по Мангистауской области сообщает, что за первый квартал 2024 года таможенное оформление по процедуре «Выпуск товаров для внутреннего потребления» прошли 2849 легковых автотранспортных средств.

Иллюстративное фото
Общая стоимость данных авто составила 34,5 млн. долларов США.

По данным ДГД региона, в основном авто были импортированы из двух стран: ОАЭ и Грузия.

- При проведении растаможки указывается цена автомобиля. Ценовая информация на автотранспортные средства размещена на сайте Комитета государственных доходов МФ РК, которая обновляется и дополняется по мере необходимости. Данная сетка носит рекомендательный характер и представлена в качестве информации, - сообщили в ведомстве.


Таможенным законодательством установлен перечень документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации. К примеру, если цена ввозимого авто значительно отличается от ценовой информации Комитета государственных доходов, перевозчикам нужно предоставить следующие документы:

- прайс-лист производителя или автодилера, его коммерческие предложения;
- коммерческое предложение офертами продавцов ввозимых, идентичных, однородных товаров, а также товаров того же класса или вида;
- пояснения по основаниям и условиям предоставления продавцом скидок покупателю. Справку от продавца о том, что была предоставлена скидка, и в каком размере от начальной стоимости.

При этом отмечается, что вышеуказанные документы необходимо предоставлять вместе с подачей декларации на товары. Данная мера поможет существенно сократить время проведения таможенной очистки.

- Таможенная очистка в Республике Казахстан проводится в электронном виде посредством информационной системы органов государственных доходов, в связи с чем участник внешнеэкономической деятельности имеет возможность самостоятельно подать декларацию на товар путем подписания своим ЭЦП с любого места нахождения. Правила таможенной очистки ввозимых легковых авто довольно просты. Импортер при таможенном декларировании товаров должен определить его таможенную стоимость как затраты, понесенные им на приобретение, а также сопутствующие расходы, связанные с доставкой в Казахстан (расходы на транспортировку, его страховые случаи), - отметили в ведомстве.


Следовательно, для принятия таможенной стоимости при таможенной очистке транспортного средства его стоимость должна основываться достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информацией.

В ДГД региона отметили, что в качестве документов могут быть использованы: экспортная декларация страны отправления, инвойс, транспортные расходы на доставку товара, договор купли-продажи между покупателем и продавцом, банковский перевод, аукционный лист.



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