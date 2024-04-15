Сколько автомобилей растаможено в Мангистауской области с начала года

- При проведении растаможки указывается цена автомобиля. Ценовая информация на автотранспортные средства размещена на сайте Комитета государственных доходов МФ РК, которая обновляется и дополняется по мере необходимости. Данная сетка носит рекомендательный характер и представлена в качестве информации, - сообщили в ведомстве.

- Таможенная очистка в Республике Казахстан проводится в электронном виде посредством информационной системы органов государственных доходов, в связи с чем участник внешнеэкономической деятельности имеет возможность самостоятельно подать декларацию на товар путем подписания своим ЭЦП с любого места нахождения. Правила таможенной очистки ввозимых легковых авто довольно просты. Импортер при таможенном декларировании товаров должен определить его таможенную стоимость как затраты, понесенные им на приобретение, а также сопутствующие расходы, связанные с доставкой в Казахстан (расходы на транспортировку, его страховые случаи), - отметили в ведомстве.

Общая стоимость данных авто составила 34,5 млн. долларов США.По данным ДГД региона, в основном авто были импортированы из двух стран: ОАЭ и Грузия.Таможенным законодательством установлен перечень документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации. К примеру, если цена ввозимого авто значительно отличается от ценовой информации Комитета государственных доходов, перевозчикам нужно предоставить следующие документы:- прайс-лист производителя или автодилера, его коммерческие предложения;- коммерческое предложение офертами продавцов ввозимых, идентичных, однородных товаров, а также товаров того же класса или вида;- пояснения по основаниям и условиям предоставления продавцом скидок покупателю. Справку от продавца о том, что была предоставлена скидка, и в каком размере от начальной стоимости.При этом отмечается, что вышеуказанные документы необходимо предоставлять вместе с подачей декларации на товары. Данная мера поможет существенно сократить время проведения таможенной очистки.Следовательно, для принятия таможенной стоимости при таможенной очистке транспортного средства его стоимость должна основываться достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информацией.В ДГД региона отметили, что в качестве документов могут быть использованы: экспортная декларация страны отправления, инвойс, транспортные расходы на доставку товара, договор купли-продажи между покупателем и продавцом, банковский перевод, аукционный лист.