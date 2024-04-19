На играх Специальной Олимпиады участники от Мангистау выиграли 42 медали

Церемония награждения. Фото автора
Команды прибыли на турнир из Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Мангистауской областей. В числе игроков 36 представителей Мангистау – из Актау, Жанаозена и Мунайлинского района.
По итогам соревнований наши дети завоевали 42 медали: девять золотых, 14 серебряных и 19 бронзовых.
Среди городов Актау стал лидером по числу наград, выиграв 27 медалей: по восемь золотых и серебряных, а также 11 бронзовых. Среди представителей Мунайлинского района чемпионом стал один атлет, на второе призовое место вышли два спортсмена, четыре атлета удостоены бронзовой медали. У жанаозенской команды по четыре медали - за второе и третье места.
Специальные атлеты были награждены также дипломами и подарками.
Как заметила директор Федерации физической культуры и спорта Мангистауской области Марина Жарылгас, Специальная Олимпиада дает возможность спортсменам участвовать в соревнованиях международного масштаба.
Томирис Кененбаева, директор по организации спортивных программ Казахстанской Специальной Олимпиады (Алматы), отметила, что помочь движению можно, став тренером, волонтером, либо сделать пожертвования организации.
По итогам соревнований наши дети завоевали 42 медали: девять золотых, 14 серебряных и 19 бронзовых.
Среди городов Актау стал лидером по числу наград, выиграв 27 медалей: по восемь золотых и серебряных, а также 11 бронзовых. Среди представителей Мунайлинского района чемпионом стал один атлет, на второе призовое место вышли два спортсмена, четыре атлета удостоены бронзовой медали. У жанаозенской команды по четыре медали - за второе и третье места.
Специальные атлеты были награждены также дипломами и подарками.
- Выражаю благодарность акиматам области и города, руководству управления физической культуры и спорта, представителям неправительственных организаций, спонсорам, которые способствовали проведению республиканских соревнований. Рада, что у нас одна цель – интеграция в общество атлетов с особыми возможностями посредством спорта, - отметила Гульнар Асемкулова, генеральный директор общественного объединения «Казахстанская Специальная Олимпиада».
Как заметила директор Федерации физической культуры и спорта Мангистауской области Марина Жарылгас, Специальная Олимпиада дает возможность спортсменам участвовать в соревнованиях международного масштаба.
- Наши дети представляли Казахстан в 2011 году в Греции на соревнованиях по юнифайд-мини-футболу, в 2014 году на турнире Европы в Тбилиси (Грузия) стали серебряными призерами, в том же году в Антверпене (Бельгия) на Всемирных Специальных Олимпийских играх мангистауские специальные атлеты выиграли «бронзу» по юнифайд-баскетболу. В 2015 году в Лос-Анджелесе (США) наша команда по юнифайд-баскетболу стала четвертой среди 20 команд, - рассказала Марина Жарылгас.
Томирис Кененбаева, директор по организации спортивных программ Казахстанской Специальной Олимпиады (Алматы), отметила, что помочь движению можно, став тренером, волонтером, либо сделать пожертвования организации.
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