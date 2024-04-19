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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:08

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На играх Специальной Олимпиады участники от Мангистау выиграли 42 медали

В рамках Казахстанской Специальной Олимпиады, которая проходит в Актау 18 и 19 апреля, состоялся ежегодный республиканский турнир по настольному теннису. В соревнованиях участвовали 75 спортсменов с ограниченными возможностями из восьми регионов республики. Мангистауские атлеты выиграли 42 медали.

Церемония награждения. Фото автора
Команды прибыли на турнир из Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Мангистауской областей. В числе игроков 36 представителей Мангистау – из Актау, Жанаозена и Мунайлинского района.

По итогам соревнований наши дети завоевали 42 медали: девять золотых, 14 серебряных и 19 бронзовых.

Среди городов Актау стал лидером по числу наград, выиграв 27 медалей: по восемь золотых и серебряных, а также 11 бронзовых. Среди представителей Мунайлинского района чемпионом стал один атлет, на второе призовое место вышли два спортсмена, четыре атлета удостоены бронзовой медали. У жанаозенской команды по четыре медали - за второе и третье места.

Специальные атлеты были награждены также дипломами и подарками.

- Выражаю благодарность акиматам области и города, руководству управления физической культуры и спорта, представителям неправительственных организаций, спонсорам, которые способствовали проведению республиканских соревнований. Рада, что у нас одна цель – интеграция в общество атлетов с особыми возможностями посредством спорта, - отметила Гульнар Асемкулова, генеральный директор общественного объединения «Казахстанская Специальная Олимпиада».


Как заметила директор Федерации физической культуры и спорта Мангистауской области Марина Жарылгас, Специальная Олимпиада дает возможность спортсменам участвовать в соревнованиях международного масштаба.

- Наши дети представляли Казахстан в 2011 году в Греции на соревнованиях по юнифайд-мини-футболу, в 2014 году на турнире Европы в Тбилиси (Грузия) стали серебряными призерами, в том же году в Антверпене (Бельгия) на Всемирных Специальных Олимпийских играх мангистауские специальные атлеты выиграли «бронзу» по юнифайд-баскетболу. В 2015 году в Лос-Анджелесе (США) наша команда по юнифайд-баскетболу стала четвертой среди 20 команд, - рассказала Марина Жарылгас.


Томирис Кененбаева, директор по организации спортивных программ Казахстанской Специальной Олимпиады (Алматы), отметила, что помочь движению можно, став тренером, волонтером, либо сделать пожертвования организации.




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