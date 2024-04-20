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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:46

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Президент поменял председателя областного суда в Мангистау

Глава страны Касым-Жомарт Токаев назначил председателей ряда судов, в том числе в Мангистауской области, передает пресс-служба Верховного суда РК.

Фото с сайта cdn.nur.kz
Так, указом президента на должность председателя Мангистауского областного суда назначен Ербол Рахимбеков. Его освободили от должности председателя суда Шымкента, которую он занимал с октября 2018 года.

Президент поменял председателя областного суда в Мангистау

Ербол Рахимбеков


С 2014 по 2015 год Ербол Рахимбеков работал председателем специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны, где рассмотрел ряд резонансных уголовных дел.

В числе них дела в отношении бывшего председателя Агентства по регулированию естественных монополий Мурата Оспанова; бывшего вице-министра сельского хозяйства Муслима Умирьяева; столичного бизнесмена Кайрата Жамалиева («дело Алиби»); Каната Садуова, поджегшего свою жену.

Также Ербол Рахимбеков вел дело по убийству в Астане 18-летней девушки нетрадиционной сексуальной ориентации, где на длительные срока были приговорены три ее подруги. Кроме этого он рассмотрел дело экс-руководителя аппарата Сената Парламента Ержана Утембаева об условно-досрочном освобождении.

Напомним, что с декабря 2021 года главой областного суда был Бек Аметов.

Президент поменял председателя областного суда в Мангистау

Бек Аметов



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