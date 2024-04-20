Топ-30 востребованных профессий в Мангистау

Всего в Мангистауской области было опрошено порядка 2 037 субъектов предпринимательства. Выяснилось, что в регионе низкая потребность в кадрах. Доля предприятий, которая положительно ответила на вопрос о найме дополнительных сотрудников, составила 8%.Общая потребность на область, по данным массового опроса, составляет 2 870 человек (на 2024 год – 1 254 человек, на 2025 год - 785 человек, на 2026 год - 831 человек).В нашем регионе наибольшая потребность в кадрах наблюдается в сфере образования (1 503 человек).В Мангистау необходимы рабочие кадры с высшим (613 человек) и профессионально-техническим образованием (484 человек). Порядка 1 660 человек нужны без образования. С сертификатом прохождения краткосрочных курсов небходимы 113 человек.В рейтинг наиболее востребованных профессий области вошли учитель информатики, smm-менеджер, главный строитель, кулинар, педагог-профориентатор и другие.Среди 2 037 опрошенных предпринимателей выяснилось, что 13 организаций указали о планируемом высвобождении работников в количестве 201 человека.В пятерку высвобождаемых профессий за весь период вошли следующие профессии: педагог начальной школы (110 человек), администратор офиса (56 человек), прачка (вручную)(восемь человек).Потребность в иностранной рабочей силе в Мангистауской области составила 54 специалиста, среди которых преимущественно программисты 1С, водители большегрузного автомобиля, операторы 3D печати, прачки (вручную), трактористы и другие. Наибольшая потребность в ИРС отмечается в Актау (18 человек).По системе дуального обучения готовы сотрудничать с организациями образования 96 работодателей региона в количестве 337 студентов. Наибольшее количество предпринимателей в разрезе районов приходится на Актау.Предприниматели Мангистауской области готовы принять студентов на базе предприятия преимущественно по профессиям: помощник воспитателя, оператор 3D печати, воспитатель, оператор по добыче нефти и газа, инженер-энергетик, автомеханик и прочие.