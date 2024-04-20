«Ради наживы»: застройщик вырвал деревья в Актау

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По словам жильцов дома №40, застройщик уже возвел одну высотку перед их домом, теперь же расширил территорию под строительство еще одного крупного объекта прямо у средней школы №6. На этой неделе на участке заметили экскаватор, который во время рытья котлована вырвал растущие поблизости деревья.
Люди рассказали, что за уже погибшими деревьями постоянно ухаживали. Застройщиком, считают жильцы, двигает жажда наживы.
Жители просят привлечь строительную компанию к ответственности.
Какие меры будут приняты в отношении застройщика, ответили в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства.
Напомним, в 2021 году жители возмутились строительством многоэтажки около школы №6.
В прошлом году на неогороженный участок у этой возводящейся новостройки вызвал опасение у жителей 6 микрорайона.
Позже чиновники встретились с застройщиком.
Так выглядела территория 10 дней назад
Вот так огороженный участок выглядит сегодня
Люди рассказали, что за уже погибшими деревьями постоянно ухаживали. Застройщиком, считают жильцы, двигает жажда наживы.
Жители просят привлечь строительную компанию к ответственности.
Какие меры будут приняты в отношении застройщика, ответили в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства.
- По данному объекту были получены исходно-разрешительные документы на строительство. Эскизный проект согласован, - заявили чиновники.
Напомним, в 2021 году жители возмутились строительством многоэтажки около школы №6.
В прошлом году на неогороженный участок у этой возводящейся новостройки вызвал опасение у жителей 6 микрорайона.
Позже чиновники встретились с застройщиком.
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