Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 20 Апреля
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.49 KZT
  • €1 = 475.38 KZT
  • 1 RUB = 4.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:07

Просмотров: 4

«Ради наживы»: застройщик вырвал деревья в Актау

О незаконном расширении участка под стройку у школы и «ликвидацию» зеленых насаждений перед домом №40 заявили жители 6 микрорайона.

Фото автора
По словам жильцов дома №40, застройщик уже возвел одну высотку перед их домом, теперь же расширил территорию под строительство еще одного крупного объекта прямо у средней школы №6. На этой неделе на участке заметили экскаватор, который во время рытья котлована вырвал растущие поблизости деревья.

Так выглядела территория 10 дней назад



Вот так огороженный участок выглядит сегодня

«Ради наживы»: застройщик вырвал деревья в Актау


Люди рассказали, что за уже погибшими деревьями постоянно ухаживали. Застройщиком, считают жильцы, двигает жажда наживы.

«Ради наживы»: застройщик вырвал деревья в Актау


Жители просят привлечь строительную компанию к ответственности.

«Ради наживы»: застройщик вырвал деревья в Актау


Какие меры будут приняты в отношении застройщика, ответили в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства.

- По данному объекту были получены исходно-разрешительные документы на строительство. Эскизный проект согласован, - заявили чиновники.


Напомним, в 2021 году жители возмутились строительством многоэтажки около школы №6.

«Ради наживы»: застройщик вырвал деревья в Актау


В прошлом году на неогороженный участок у этой возводящейся новостройки вызвал опасение у жителей 6 микрорайона.

Позже чиновники встретились с застройщиком.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика