Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 21 Апреля
+20...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.49 KZT
  • €1 = 475.38 KZT
  • 1 RUB = 4.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:08

Просмотров: 0

Как отреагировали чиновники на просьбу оборудовать остановку в Актау

Жители жалуются на отсутствие крытого павильона автобусной остановки напротив областного онкологического центра.

Фото жителей 3А микрорайона
С жалобой в редакцию Lada.kz обратились местные жители, а также пациенты онкологического центра, которым приходится ожидать общественный транспорт при отсутствии лавочек.

- Начнется жара и от солнца даже спрятаться негде. Вот так у нас, все для народа, как обычно, - говорит местный житель Валерий.


В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог приняли меры и начали устанавливать крытую автобусную остановку.

Как отреагировали чиновники на просьбу оборудовать остановку в Актау


Ее уже возвели, установили лавочки и уложили тротуарную плитку.

Как отреагировали чиновники на просьбу оборудовать остановку в Актау


Жители поблагодарили чиновников за оперативность.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика