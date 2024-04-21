Как отреагировали чиновники на просьбу оборудовать остановку в Актау

Фото жителей 3А микрорайона
С жалобой в редакцию Lada.kz обратились местные жители, а также пациенты онкологического центра, которым приходится ожидать общественный транспорт при отсутствии лавочек.
В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог приняли меры и начали устанавливать крытую автобусную остановку.
Ее уже возвели, установили лавочки и уложили тротуарную плитку.
Жители поблагодарили чиновников за оперативность.
- Начнется жара и от солнца даже спрятаться негде. Вот так у нас, все для народа, как обычно, - говорит местный житель Валерий.
В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог приняли меры и начали устанавливать крытую автобусную остановку.
Ее уже возвели, установили лавочки и уложили тротуарную плитку.
Жители поблагодарили чиновников за оперативность.
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