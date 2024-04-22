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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:23

Просмотров: 28

В Мангистау сократился объём ввода в эксплуатацию жилья

В восьми регионах страны, в том числе и в Мангистауской области зафиксировано сокращение объёма ввода в эксплуатацию жилья, сообщают аналитики Finprom.kz.

Иллюстративное фото
Почти на 60% меньше жилья ввели в эксплуатацию с начала этого года в Мангистауской области. По итогам двух месяцев была построена 51 тысяча квадратных метров жилья — это на 59,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2023-го.

Всего по стране за январь-февраль текущего года, по данным аналитиков, объём ввода в эксплуатацию индивидуальных и многоквартирных жилых домов составил 2,1 млн квадратных метров, что на 3,4% меньше прошлогоднего показателя.

Только 12 из 20 регионов страны в плюсе, остальные 8 — в минусе. Наибольшее увеличение объёма ввода в эксплуатацию жилья продемонстрировали Жетысуская область (на 72,9%), Астана (на 157,2%) и Северо-Казахстанская область (на 16,9%).

В минусе оказались Мангистауская, Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, Павлодарская, Атырауская и Улытауская области, а также Алматы.

В Мангистау сократился объём ввода в эксплуатацию жилья



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