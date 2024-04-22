В Актау планируют поливать деревья с использованием воды из центральной системы водоснабжения

- Мы запланировали давать воду на полив. В прошлом году, так как был дефицит питьевой воды в городе, полив с центрального водоснабжения не осуществлялся. В этом году мы планируем, - сказал Тилек Нурпеисов.



- Но, я отмечу, что есть суточная потребность для полива зеленых насаждений, у нас в городе около 5 тысяч кубометров в сутки, - отметил Тилек Нурпеисов.



- В рамках модернизации канализационно-очистных сооружений (КОС-2) сейчас проект реализуется, после реализации методом государственно-частного партнерства планируется использовать всю вторичную воду на полив и орошение зеленых насаждений. В текущем году планируем закончить, у нас вопрос финансирования пока стоит. Если в текущем году завершим, то в следующем году планируем выделить повторно. Пока будем поливать той водой, которая есть. КОС-2 вырабатывает 30 тысяч кубов в сутки, до 72-х мы его расширяем. Ориентировочно, до 40 кубов где-то будет. Это с КОС-2 именно будет выходить около 40 кубов и ее планируем на полив, - сказал Сериккали Канапин.