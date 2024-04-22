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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:41

Просмотров: 431

В Актау планируют поливать деревья с использованием воды из центральной системы водоснабжения

Заместитель акима Актау Тилек Нурпеисов на брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистау рассказал про полив зеленых насаждений в городе.

фото из архива Lada.kz
Заместитель акима Актау Тилек Нурпеисов сообщил, что этим летом полив деревьев планируется осуществлять с центрального водоснабжения.

- Мы запланировали давать воду на полив. В прошлом году, так как был дефицит питьевой воды в городе, полив с центрального водоснабжения не осуществлялся. В этом году мы планируем, - сказал Тилек Нурпеисов.

По словам заместителя акима, МАЭК всю воду, которую вырабатывает, предоставляет городу, а дальше уже распределением занимается ГКП «КЖСА».

- Но, я отмечу, что есть суточная потребность для полива зеленых насаждений, у нас в городе около 5 тысяч кубометров в сутки, - отметил Тилек Нурпеисов.


Заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Сериккали Канапин рассказал, что в будущем планируются использовать всю вторичную воду с канализационно-очистных сооружений для полива зеленых насаждений.

- В рамках модернизации канализационно-очистных сооружений (КОС-2) сейчас проект реализуется, после реализации методом государственно-частного партнерства планируется использовать всю вторичную воду на полив и орошение зеленых насаждений. В текущем году планируем закончить, у нас вопрос финансирования пока стоит. Если в текущем году завершим, то в следующем году планируем выделить повторно. Пока будем поливать той водой, которая есть. КОС-2 вырабатывает 30 тысяч кубов в сутки, до 72-х мы его расширяем. Ориентировочно, до 40 кубов где-то будет. Это с КОС-2 именно будет выходить около 40 кубов и ее планируем на полив, - сказал Сериккали Канапин.


Напомним, в прошлом году из-за дефицита воды ТОО «МАЭК» не мог снабжать водой полив зеленых насаждений города.



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Комментарии ( 2 )

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fox1167 (Посетители) Сегодня, 16:27
- Мы запланировали давать воду на полив. В прошлом году, так как был дефицит питьевой воды в городе, полив с центрального водоснабжения не осуществлялся. В этом году мы планируем,- сказал Тилек Нурпеисов.

Этот зам акима видимо не в курсе, что МАЭК планирует прекратить подачу горячей воды на город, на весь летний период? Зачем он вообще тогда там сидит? Зная об этом, уже можно предвидеть (даже мозгами можно не шевелить), что будет дефицит питьевой воды ещё больше, чем в прошлом году! Люди начнут включать бойлер, чтобы подогреть воду, а он (бойлер) запитан к питьевой воде! Вот вам и двойной расход!
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:48
В прошлом году из-за дефицита воды ТОО «МАЭК» не мог снабжать водой полив зеленых насаждений города - это происходит ЕЖЕГОДНО devil .
 
 

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