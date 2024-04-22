Сколько питьевой воды будет производить МАЭК в жаркий сезон в Актау

- У нас технологически вообще процесс начинается с водозаборного канала. На сегодня обмелел Каспий, и уровень воды снизился, соответственно, в наших каналах - и в первом, и во втором произошло снижение, но мы уже с самой зимы ведем дноуглубительные работы. Это чистка канала замснарядом, эти работы до сих пор ведутся для поддержания уровня, чтобы бесперебойная подача воды была, мы все это наблюдаем и контролируем. Надо надеяться, что будет у нас лето с водой, что мы обеспечим, будем стараться, - сказал Сабит Желкушинов.



- Сейчас суточно от 30 до 40 кубометров воды мы подаем. Еще месяц назад это было 36-37. Нами ведется ремонт ДОУ, готовимся к жарким месяцам лета, на одной установке мы завершим его до 1 мая. И потом еще одна установка подлежит ремонту. Мы понимаем, что наступают жаркие месяцы, и нам уже придется загружать установки. Скорее всего с 1-го числа до середины мая вторую тоже закончим. Пока вторая будет на ремонте, где-то до 45-46 тысяч будет максимальная выработка воды в сутки. В мае мы уже выйдем на 52 тысячи, которые мы имеем, - говорит Сабит Желкушинов.



- Модернизация МАЭКа идет, но сейчас больше идут обсуждения по электроэнергетике, по генерации, износ основного оборудования у нас 80 процентов. Сейчас ведутся переговоры с компаниями, чтобы нам организовали новую генерацию. И также по воде у нас на сегодня - на центральном узле водоснабжения №2, мы дополнительно вместе с акиматом и управлением энергетики ставим установку обратного осмоса на 6 тысяч кубов питьевой воды в сутки, которая будет работать как дополнение, - сказал Сабит Желкушинов.



- Она позволит нам держать баланс. Дело в том, что установки МАЭК тоже могут при высокой температуре морской воды снижать производительность, и тут будет взаимозаменяемая компенсация, - рассказали специалисты.

Сабит Желкушинов рассказал, что обмеление Каспия сказалось и на глубине водозаборного канала, с которого начинается производство воды для нужд Актау.По его словам, сейчас суточная подача питьевой воды МАЭКом зависит от потребления населения. И с наступлением теплой погоды суточные расходы уже увечились на 2-3 тысячи кубических метров в сутки.По его словам дефицит питьевой воды в городе присутствует, но он будет покрываться с помощью дополнительных источников питьевой воды, которые, ожидается, что будут помогать «МАЭКу».По словам Сериккали Канапина, заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области, установку обратного осмоса планируется запустить уже 5 мая.