В Актау ремонтируют два монумента в сквере Победы

- На территории города ведутся работы по благоустройству в рамках акции «Таза Қазақстан». Будут восстановлены балясины, расположенные по всему периметру сквера Победы в 7 микрорайоне. Около 30 столбов освещения в сквере будут перекрашены и заменены элементы освещения. Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства просит жителей города с уважением относиться к окружающей среде и не причинять вреда имуществу города, - сказал заведующий сектором Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Айдар Бисенов.

Проводится реконструкция подпорных стен монумента «Вечный огонь» в сквере Победы, а также ведутся работы по установке новых плит. Места повреждения памятника вандалами в акимате тоже обещают восстановить.