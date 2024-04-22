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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:15

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В Актау ремонтируют два монумента в сквере Победы

В Актау в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» в 7 микрорайоне ремонтируют монументы «Вечный огонь» и «Самолет МИГ-21», сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата
Проводится реконструкция подпорных стен монумента «Вечный огонь» в сквере Победы, а также ведутся работы по установке новых плит. Места повреждения памятника вандалами в акимате тоже обещают восстановить.

В Актау ремонтируют два монумента в сквере Победы


В Актау ремонтируют два монумента в сквере Победы


- На территории города ведутся работы по благоустройству в рамках акции «Таза Қазақстан». Будут восстановлены балясины, расположенные по всему периметру сквера Победы в 7 микрорайоне. Около 30 столбов освещения в сквере будут перекрашены и заменены элементы освещения. Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства просит жителей города с уважением относиться к окружающей среде и не причинять вреда имуществу города, - сказал заведующий сектором Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Айдар Бисенов.


В Актау ремонтируют два монумента в сквере Победы


В Актау ремонтируют два монумента в сквере Победы



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