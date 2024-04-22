Дорога в районе прокуратуры Актау станет двусторонней

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По словам специалистов, в результате анализа автомобильной дороги принято решение об изменении движения в районе городской прокуратуры в 24 микрорайоне.
В связи с этим Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог просит водителей заранее координировать направление движения, соблюдать требования правил дорожного движения и принимать во внимание дорожные знаки.
- Теперь на данном участке движение будет двусторонним, - сообщает городской акимат.
В связи с этим Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог просит водителей заранее координировать направление движения, соблюдать требования правил дорожного движения и принимать во внимание дорожные знаки.
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