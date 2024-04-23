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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 11:36

Просмотров: 9

В Мангистау отмечен наименьший рост цен на такси в стране

Наименьший годовой рост цен на такси отмечен в Мангистауской области. В Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях цены остались на уровне прошлого года. Портал ranking.kz проанализировал стоимость, частоту использования такси в РК и сделал сравнительный анализ с другими странами.

фото с сайта topsov.com
По итогам первого квартала текущего года услугами такси в РК воспользовались 13,9 млн пассажиров — на 4,9% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего пассажиров перевезли такси в Алматы (2,5 млн человек), Астане (1,5 млн человек) и Карагандинской области (1,1 млн человек).

Меньше всего официальными услугами такси пользовались в Жетысуской (277 тыс. человек), Атырауской (290,8 тыс. человек) и Алматинской (306,5 тыс. человек) областях.

Сразу в 9 из 20 регионов страны пассажироперевозки в секторе сократились по сравнению с 2023 годом. Наибольшее уменьшение численности пассажиров было отмечено в Атырауской области: всего 290,8 тыс. человек, против заметных 3,4 млн человек годом ранее. Одна из причин такого сокращения — паводки, которые пришлись на северные регионы страны, сообщает ranking.kz.

В Мангистау отмечен наименьший рост цен на такси в стране



По официальным данным, доход от перевозок такси в РК достиг 2 млрд тг, против 1,4 млрд тг годом ранее. Рост в стоимостном выражении составил 46,5%.

Наибольший доход от перевозок такси был зафиксирован в Карагандинской области: 790,4 млн тг, против 567,9 млн тг годом ранее. Далее идут Астана (558,3 млн тг) и Алматы (297,9 млн тг).

Что касается цен, по итогам марта 2024 года проезд в такси подорожал на 0,6% за месяц и на 12,3% за год.

В месячной динамике рост цен был отмечен только в Алматы и Астане: на 5% и на 2% соответственно. В остальных регионах цены остались на том же уровне.

В годовой динамике наибольшее удорожание было зафиксировано в Алматы: на 40,6%. Далее идут Актюбинская область (на 22,1%) и Шымкент (на 16,9%). Наименьший годовой рост цен был отмечен в Мангистауской области: на 1,2%. В Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях цены остались на уровне прошлого года.

В Мангистау отмечен наименьший рост цен на такси в стране



На 16 апреля текущего года в РК, по данным Numbeo, стоимость поездки в такси в среднем составила 0,67 долл. США за км, за что стране присвоили 73-е место по дороговизне из 95. Это самая высокая цена среди стран СНГ, участвующих в рейтинге.

Для сравнения: тариф в Азербайджане составил 0,59 долл. США за км, в России — 0,32 долл. США, в Беларуси — 0,31 долл. США, в Армении, Украине* и Узбекистане — по 0,3 долл. США.

Самые высокие тарифы были зафиксированы в Швейцарии (4,39 долл. США за км), Кувейте (3,25 долл. США) и на Ямайке (3,23 долл. США), а самый низкий — на Филиппинах (всего 0,25 долл. США за км).

В Мангистау отмечен наименьший рост цен на такси в стране



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