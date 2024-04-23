Жители 9 микрорайона Актау жалуются на отсутствие нулевого класса в школе их района

«Сейчас в садиках с ними не учат буквы, нет подготовительного года, как было раньше, когда детей отдавали с 7-ми лет. Мы не хотим вести их в 1 класс, им будет сложно, как следствие - можно навсегда отбить у ребенка интерес к учебе. Хотим отдать в нулевой класс. Однако у нас в микрорайоне такой возможности нет. Единственная школа-лицей принимает детей из всех районов Актау, а нашим для них места нет. Говорят, много первых классов, для нулевых нет кабинета. Ну, так может не принимать детей из других микрорайонов, и тогда для местных появится возможность открыть нулевой класс? Почему мы должны ехать в соседние микрорайоны - в другие школы?», - возмущаются родители.



«Нам говорят - нулевого нет, можете приводить в первый! Так какая же разница руководству школы? То есть для открытия еще одного первого класса они места найдут, а для нулевого кабинетов нет. Не понимаем мы этого», - говорят родители.

«Вопрос открытия нулевых классов решается каждым образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с уставом школы с учетом дефицита ученических мест. Зачисление в общеобразовательные школы в 1 класс осуществляется на основании Приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 564. Прием ребенка в 1 класс производится в соответствии с планом школы. Дети, которым в этом году исполнится 6 лет или исполнится до конца года, имеют право подать заявление в указанную школу. В первую очередь будут принимать детей этого микрорайона. Кроме того, подать заявление могут и родители детей из других микрорайонов. В настоящее время количество заявителей на зачисление в 1 класс в лицей №11, расположенного в 9 микрорайоне, превышает норму», - сообщили в отделе образования.