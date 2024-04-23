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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 17:35

Просмотров: 824

Сбежавший 27 лет назад из войсковой части в Актау солдат встретился с родными

Жительница Атырауской области встретилась с сыном, который в 1997 году не вернулся из армии, сообщает телеграм-канал Atyrau Online.

фото телеграм-канала Atyrau Online
Уроженец села Жаскайрат Кызылкогинского района Бейбит Козыбаев ушел в армию осенью 1996 года и не вернулся. Все это время его мать Маржан Козыбаева не теряла надежды, что сын вернется живым и невредимым. Их встреча состоялась спустя 28 долгих лет.

Сообщается, что в сентябре 1997 года он самовольно оставил войсковую часть и с тех пор его никто не видел. Находился в межгосударственном розыске и в отношении него была избрана мера пресечения – арест, передает Atyrau Online.

Военная прокуратура Актауского гарнизона прокомментировал ситуацию:

- В рамках данного уголовного дела будет принято процессуальное решение согласно требованиям УПК. О результатах можем сообщить позже. Кроме этого, согласно статье 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению, - сообщает ведомство.


Сбежавший 27 лет назад из войсковой части в Актау солдат встретился с родными





Напомним, управлением военной полиции КНБ РК по Актаускому гарнизону периодически подавалась информация о розыске военнослужащего срочной службы в/ч 10070 матроса Козыбаева Бейбита Алтаевича, 3.03.1977 года рождения.

В последний раз о его поиске сообщалось в 2018 году.



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