Сбежавший 27 лет назад из войсковой части в Актау солдат встретился с родными

- В рамках данного уголовного дела будет принято процессуальное решение согласно требованиям УПК. О результатах можем сообщить позже. Кроме этого, согласно статье 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению, - сообщает ведомство.

Уроженец села Жаскайрат Кызылкогинского района Бейбит Козыбаев ушел в армию осенью 1996 года и не вернулся. Все это время его мать Маржан Козыбаева не теряла надежды, что сын вернется живым и невредимым. Их встреча состоялась спустя 28 долгих лет.Сообщается, что в сентябре 1997 года он самовольно оставил войсковую часть и с тех пор его никто не видел. Находился в межгосударственном розыске и в отношении него была избрана мера пресечения – арест, передает Atyrau Online Военная прокуратура Актауского гарнизона прокомментировал ситуацию:Напомним, управлением военной полиции КНБ РК по Актаускому гарнизону периодически подавалась информация о розыске военнослужащего срочной службы в/ч 10070 матроса Козыбаева Бейбита Алтаевича, 3.03.1977 года рождения.В последний раз о его поиске сообщалось в 2018 году.