В полиции назвали причины роста дорожных аварий в Мангистау

«Это автодороги республиканского значения Доссор-Кульсары-Боранкул-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау, а также дорога Бейнеу-Сайотес. Подчеркну, произошедшие там ДТП имели серьезные последствия. Только с участием животных произошло 2 ДТП, в которых погиб один человек и двое получили серьёзные травмы. В этой связи местным исполнительным органом был поднят вопрос об установке камеры видеонаблюдения в центре дороги Бейнеу-Сайотес. Здесь же планируется установить ограждение для скота, ведь безнадзорное содержание сельхозживотных, как отмечено, приводит к росту ДТП. Проблема ещё в том, что это ограждение часто становится объектом кражи для нерадивых граждан. Для выявления владельцев скота необходимо также установить на них микрочипы, этот вопрос также поднят», - рассказал Тлекберген Селбаев.

Спикер подчеркнул, что, несмотря на проводимые департаментом полиции мероприятия, количество ДТП по сравнению с показателем прошлого года увеличилось с 48 до 121 факта, травмированных - с 62 до 176, а число погибших - с 15 до 32.При этом с участием водителей мотоциклов и мопедов произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, ещё 10 получили телесные повреждения. Водителям мототранспорта, мопедов и самокатов, подчеркнул спикер, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, ездить исключительно по разрешенным полосам.Специалист обратил внимание на самые распространенные причины дорожных аварий. Чаще всего, с его слов, они происходят из-за того, что водители превышают скоростной режим и засыпают за рулём. К ДТП также часто приводят выезд на встречную полосу движения и нарушение правил маневрирования. Ну, и, безусловно, как подчеркнул спикер, с большой вероятностью в ДТП попадёт водитель, который перед тем, как сесть за руль, принял спиртные напитки. С начала года зафиксирован один такой случай с гибелью человека.Рассказал Тлекберген Селбаев и о том, на каких участках дорог чаще всего происходят дорожные аварии.С его слов, положительное влияние может оказать строительство ограждений «Элетропастух», строительство подземных переходов для скота, а также обязательное чипирование и светоотражательные ленты для животных, которые пасутся вдоль дорог.Тлекберген Селбаев добавил, что с целью сокращения количества ДТП на дорогах дежурит 21 патрульная автомашина с устройствами измерения скоростного режима. 16 таких устройств применяются в работе на автодорогах республиканского значения. Решено также установить на автодороге Шетпе-Бейнеу 7 камер видеонаблюдения. На трассах круглосуточно ведется патрулирование с «кибер-шерифом», что существенно снижает и предотвращает ДТП.