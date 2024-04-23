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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 18:17

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В полиции назвали причины роста дорожных аварий в Мангистау

В регионе увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, выросло и число погибших в них людей. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель начальника местной полицейской службы департамента полиции Мангистауской области Тлекберген Селбаев.

фото из социальных сетей
Спикер подчеркнул, что, несмотря на проводимые департаментом полиции мероприятия, количество ДТП по сравнению с показателем прошлого года увеличилось с 48 до 121 факта, травмированных - с 62 до 176, а число погибших - с 15 до 32.

При этом с участием водителей мотоциклов и мопедов произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, ещё 10 получили телесные повреждения. Водителям мототранспорта, мопедов и самокатов, подчеркнул спикер, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, ездить исключительно по разрешенным полосам.

Специалист обратил внимание на самые распространенные причины дорожных аварий. Чаще всего, с его слов, они происходят из-за того, что водители превышают скоростной режим и засыпают за рулём. К ДТП также часто приводят выезд на встречную полосу движения и нарушение правил маневрирования. Ну, и, безусловно, как подчеркнул спикер, с большой вероятностью в ДТП попадёт водитель, который перед тем, как сесть за руль, принял спиртные напитки. С начала года зафиксирован один такой случай с гибелью человека.

В полиции назвали причины роста дорожных аварий в Мангистау



Рассказал Тлекберген Селбаев и о том, на каких участках дорог чаще всего происходят дорожные аварии.

«Это автодороги республиканского значения Доссор-Кульсары-Боранкул-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау, а также дорога Бейнеу-Сайотес. Подчеркну, произошедшие там ДТП имели серьезные последствия. Только с участием животных произошло 2 ДТП, в которых погиб один человек и двое получили серьёзные травмы. В этой связи местным исполнительным органом был поднят вопрос об установке камеры видеонаблюдения в центре дороги Бейнеу-Сайотес. Здесь же планируется установить ограждение для скота, ведь безнадзорное содержание сельхозживотных, как отмечено, приводит к росту ДТП. Проблема ещё в том, что это ограждение часто становится объектом кражи для нерадивых граждан. Для выявления владельцев скота необходимо также установить на них микрочипы, этот вопрос также поднят», - рассказал Тлекберген Селбаев.


С его слов, положительное влияние может оказать строительство ограждений «Элетропастух», строительство подземных переходов для скота, а также обязательное чипирование и светоотражательные ленты для животных, которые пасутся вдоль дорог.

Тлекберген Селбаев добавил, что с целью сокращения количества ДТП на дорогах дежурит 21 патрульная автомашина с устройствами измерения скоростного режима. 16 таких устройств применяются в работе на автодорогах республиканского значения. Решено также установить на автодороге Шетпе-Бейнеу 7 камер видеонаблюдения. На трассах круглосуточно ведется патрулирование с «кибер-шерифом», что существенно снижает и предотвращает ДТП.



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