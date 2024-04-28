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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:12

Просмотров: 734

Жители пожаловались на «незаконные» знаки у автопарковки волейбольного клуба в Актау

Горожане возмутились наличием знаков «Стоянка только для сотрудников» на автопарковке возле профессионального волейбольного клуба «Каспий». Спортсмены прокомментировали ситуацию.

Фото местного жителя Владимира
Таких дорожных знаков не существует, как говорят местные жители. И считают их установку незаконной.

Жители пожаловались на «незаконные» знаки у автопарковки волейбольного клуба в Актау


В пресс-службе волейбольного клуба «Каспий» сообщили, что эти знаки были установлены еще зимой.

- Прежде всего это сделали для того, чтобы у входа не парковались машины, так как после тренировок дети любят выбегать и могут не заметить за припаркованными автомобилями движущийся по дороге транспорт, - объяснили в спорткомплексе.


В пресс-службе «Каспий» сообщили также, что они убрали знаки на этой неделе.

Корреспондент Lada.kz решил удостовериться в их отсутствии. Они, действительно, демонтированы.

Жители пожаловались на «незаконные» знаки у автопарковки волейбольного клуба в Актау


Хотя справа от входа остались еще два подобных знака.

Жители пожаловались на «незаконные» знаки у автопарковки волейбольного клуба в Актау


В спорткомплексе ответили, что они установлены в связи с тем, что там находится их септик.

Жители пожаловались на «незаконные» знаки у автопарковки волейбольного клуба в Актау


- Эти знаки установлены специально для того, чтобы другие автомобили, кроме машин коммунальных служб, не заезжали на изгородь и не навредили деревьям, а также септику, поскольку было пару случаев, когда верхнюю часть колодца разрушали автомобили, - сообщили в пресс-службе «Каспий».


Жители пожаловались на «незаконные» знаки у автопарковки волейбольного клуба в Актау



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Комментарии ( 1 )

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