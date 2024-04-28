Жители пожаловались на «незаконные» знаки у автопарковки волейбольного клуба в Актау

- Прежде всего это сделали для того, чтобы у входа не парковались машины, так как после тренировок дети любят выбегать и могут не заметить за припаркованными автомобилями движущийся по дороге транспорт, - объяснили в спорткомплексе.

- Эти знаки установлены специально для того, чтобы другие автомобили, кроме машин коммунальных служб, не заезжали на изгородь и не навредили деревьям, а также септику, поскольку было пару случаев, когда верхнюю часть колодца разрушали автомобили, - сообщили в пресс-службе «Каспий».

Таких дорожных знаков не существует, как говорят местные жители. И считают их установку незаконной.В пресс-службе волейбольного клуба «Каспий» сообщили, что эти знаки были установлены еще зимой.В пресс-службе «Каспий» сообщили также, что они убрали знаки на этой неделе.Корреспондент Lada.kz решил удостовериться в их отсутствии. Они, действительно, демонтированы.Хотя справа от входа остались еще два подобных знака.В спорткомплексе ответили, что они установлены в связи с тем, что там находится их септик.