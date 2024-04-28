Около 90 спасателей из Мангистау укрепляют дамбу вдоль реки Жайык

В Махамбетовском районе Атырауской области, вчера, 27 апреля, с 09:00 до 19:00 в секторах №1 - №5 нашими спасателями было проложено 535 метров геосинтетического материала для укрепления дамбы вдоль реки Жайык.Также использовано 3458 готовых 50-килограммовых мешков и 540 мешков весом в одну тонну с грунтом.По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области на реке Жайык (Урал) за счет поступления воды с территории ЗКО за прошедшие сутки уровень воды повысился.