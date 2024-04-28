Камыш на набережной просят скосить жители Актау

Горожане интересуются, будут ли скашивать сухой камыш на набережной 5А, 7А, 9А, 14 и 15 микрорайонов.В городском отделе ЖКХ ответили, что на прошлой неделе проводился субботник, во время которого была скошена часть камыша.На этом субботнике чиновники запланировали посадку деревьев, а на следующей неделе пообещали снова заняться скосом камыша.