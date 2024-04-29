Врачи-эпидемиологи Мангистау заявили о росте заболеваемости гепатитом А

Основная масса заболевших – дети до 14 лет: 23 – в прошлом году, 37 – в текущем году. В антилидерах вновь Актау – в областном центре отмечено 17 случаев заболевания, в Жанаозене зарегистрировано 15 заболевших, в Мунайлы – 10, по два факта выявлено в Каракие и Мангистауском районе, один случай зафиксирован в Тупкарагане. От вирусного гепатита А запланировано привить 6 234 человека до 18 лет (вакцинировано 2 514), от вирусного гепатита В – 2 688 детей до 18 лет (иммунизацию прошли 24 ребенка), - проинформировали врачи-эпидемиологи.

По словам специалистов, ни один из 39 человек, заболевших в прошлом году гепатитом А, не был вовремя вакцинирован. Из 47 жителей области, заразившихся гепатитом в текущем году, иммунизацию не прошли 59,6% инфицированных.С начала года в Казахстане зарегистрировано 850 случаев острого вирусного гепатита А. Это в 1,9 раза выше, чем в прошлом году.Специалисты департамента подчеркнули, что в частных и государственных поликлиниках необходимо усилить работу по иммунизации по основным видам инфекционных заболеваний, особенно детей до 18 лет.Тревогу у врачей-эпидемиологов вызывает также резкий рост показателя заболеваемости по кори, сальмонеллезу, коклюшу, дерматомикозу, эпидпаротиту, сифилису, ОРВИ, гриппу, чесотке.