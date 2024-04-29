Казахстан планирует за год отправить 50 тысяч тонн селитры из Актау в порт Батуми

В марте 2024 года ООО «Батумский морской порт» впервые произвело отгрузку казахстанской аммиачной селитры в объеме одной судовой партии – 3 тыс. тонн. Грузоотправителем минерального удобрения является АО «КазАзот», - говорится в сообщении.

По данным компании, груз был отгружен с порта Актау по направлению порта Говсан (Азербайджан) с дальнейшей перевалкой в морском порту Батуми (Грузия) для последующего экспорта на мировые рынки.Пресс-служба «КазТрансОйл» отмечает, что до конца 2024 года производитель планирует обеспечить отправку аммиачной селитры по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в порт Батуми в объеме более 50 тысяч тонн.