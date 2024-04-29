Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 29 Апреля
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 441.44 KZT
  • €1 = 473.09 KZT
  • 1 RUB = 4.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:11

Просмотров: 908

Казахстан планирует за год отправить 50 тысяч тонн селитры из Актау в порт Батуми

За первый квартал 2024 года «КазАзот» отгрузил через порт Актау более шести тысяч тонн казахстанской аммиачной селитры, сообщает пресс-служба «КазТрансОйл».

Фото kaztransoil.kz
По данным компании, груз был отгружен с порта Актау по направлению порта Говсан (Азербайджан) с дальнейшей перевалкой в морском порту Батуми (Грузия) для последующего экспорта на мировые рынки.

В марте 2024 года ООО «Батумский морской порт» впервые произвело отгрузку казахстанской аммиачной селитры в объеме одной судовой партии – 3 тыс. тонн. Грузоотправителем минерального удобрения является АО «КазАзот», - говорится в сообщении.


Пресс-служба «КазТрансОйл» отмечает, что до конца 2024 года производитель планирует обеспечить отправку аммиачной селитры по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в порт Батуми в объеме более 50 тысяч тонн.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 20:06
КазАзот тоже на ладан дыши как и МАЭК оборудование в таком же состоянии остатки выжмут и что дальше?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ohotnik
  • Симулякр
 Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 17:31
Вот вам и поставки на мировые рынки за доллары, а то всё на нефть смотрели.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика