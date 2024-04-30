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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 18:11

Просмотров: 346

Жители Актау не могут получить результаты медицинских анализов из-за хакерских атак на Damumed

DDoS атаки на информационные ресурсы группы компаний Damumed начались вечером 28 апреля. До сих ситуация не пришла в норму. Об этом рассказали в пресс-службе организации. Также стало известно о хакерской атаке на сайт госуслуг egov.kz. В АО «Национальные информационные технологии» разъяснили ситуацию.

фото с сайта carapandang.com
На официальной стране Damumed опубликовали обращение к гражданам:

«Наши специалисты предприняли все необходимые мероприятия для их успешного отражения и отрабатывают сложившуюся ситуацию совместно с ответственными структурами в соответствии с Постановлением Правительства «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности». Утечек данных из информационных ресурсов не зафиксировано. В то же время нами предпринят ряд превентивных мер технического характера по временному отключению ряда сервисов. Приносим свои извинения за временные неудобства», - сообщили в социальной сети.

Жители Актау и других регионов страны столкнулись с рядом неудобств, связанных с отключением системы.

Жители Актау не могут получить результаты медицинских анализов из-за хакерских атак на Damumed



«Третий день не могу записаться к врачу, не работает приложение. Мне срочно нужно. Куда обращаться?»

«Сдала анализы на прошлой неделе. Жду результаты, а их все нет! Почему так долго?», - пишут люди.


Также сегодня, 30 апреля, были замечены сбои в работе портала государственных услуг egov.kz.

«Будьте аккуратнее, взломали сайт ЦОНов. Не открывайте SMS от 1414», - предупреждают люди.


Также говорится, что если с 1414 придет SMS, то ни в коем случае нельзя переходить по ссылке.

«По ссылке дальше не заходите. Нашу базу, оказывается, взломали хакеры. Сейчас на всех оформляют кредиты. Сегодня база не работает с 9 часов. Скажите всем», - говорится в рассылке.


Жители Актау не могут получить результаты медицинских анализов из-за хакерских атак на Damumed


В пресс-службе АО «Национальные информационные технологии» поспешили успокоить граждан, сообщив, что сообщение от 1414 не является опасным. Людям действительно рассылают предложения установить eGov mobile и это никак не связано с мошенничеством.


«Уважаемые пользователи! Рассылка от 1414 не является фейковой. Данное сообщение поступило тем пользователям, которые не зарегистрированы в eGov mobile. Мобильное приложение eGov mobile отправляет персональные SMS и push-уведомления в различных жизненных ситуациях для прохождения опросов, а также для оповещения о новостях!» - сообщили в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии», передает tengrinews.kz.



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