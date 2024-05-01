Дети отказываются от еды: аким Мангистау поручил усилить контроль за бесплатным питанием в школах

- На обеспечение горячим питанием более 87 тысяч учащихся начальных классов и детей из малообеспеченных семей, и 3 659 детей, относящихся к социально уязвимым слоям населения, в государственных детских садах в 2023 году дополнительно предусмотрено 1,9 млрд тенге. Вместе с тем, с 2024 года дополнительно к указанным расходам запланировано 4,7 миллиарда тенге на обеспечение горячим питанием и учебными пособиями более двух тысяч учащихся частных школ, относящихся к социально уязвимым слоям населения, - сообщила Марина Альбекова.

- Средства на обеспечение школьников горячим питанием выделяются. При этом, очень часто получаем сообщения о том, что дети не желают есть еду, которую готовят в школьных столовых. В этой связи обращаюсь ко всем исполнительным органам, образовательным объектам, а также непосредственно к самим школам – должна быть проведена комплексная работа в целях обеспечения качественного и разнообразного питания детей. Школьники должны питаться рационально, здоровой едой. При этом нужно строго соблюдать все требования, а также интересы самих учащихся, - прокомментировал Нурлан Ногаев.

- По итогам прошлого года в государственный бюджет по поступлениям, находящимся в ведении комитета доходов, поступило 623,8 миллиарда тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 86,4 миллиарда тенге. Поступления республиканского бюджета увеличились на 37,6 миллиарда тенге, темп роста составил 111,2%, а поступления местного бюджета увеличились на 48,7 миллиарда тенге, составив 124,3%, - сообщил Серик Манзоров.

Марина Альбекова доложила, что объем собственных доходов местного бюджета области в 2023 году увеличился с 184 до 241 миллиарда тенге. А в 2024 году объем доходов вырос до 264 миллиардов тенге.Доля средств, предусмотренных в бюджете развития региона на 2023-2024 годы, в социальной сфере составила 33%, в направлении водоснабжения и водоотведения – 25%, в газо- и теплоснабжении – 16%, в развитии инженерных сетей – 11%, в развитии транспортной инфраструктуры – 9% и других отраслях – 6%.В ходе совещания Нурлан Ногаев высказался по поводу обеспечения качественным горячим питанием учащихся школ.Вместе с тем, руководитель департамента государственных доходов по Мангистауской области Серик Манзоров доложил о проделанной работе и планах ведомства на текущий год.Что касается налоговых поступлений в местный бюджет, то по итогам прошлого года поступило 249,9 миллиарда тенге. Таким образом, намеченный годовой план выполнен на 107,4%, то есть, по словам Сериала Манзорова, в бюджет поступило более 17,3 миллиарда тенге.Стоит отметить, что на сегодняшний день в области зарегистрировано 76 950 субъектов бизнеса, из них 17 232 – юридические лица (действующих - 16 881), 59 329 – индивидуальные предприниматели (действующих - 58 882) и 389 – нотариусы, адвокаты. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 18 622, или 32%.