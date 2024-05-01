В Актау из бюджета выделено 36 миллионов на замену лифтов в поликлинике

Иллюстративное фото: Pixabay
Согласно опубликованным данным, в Актауской городской поликлинике №1, расположенной в 7 микрорайоне, заменят два пассажирских лифта. На эти цели в бюджете предусмотрели 36 300 000 тенге.
Грузоподъемность машины с сейсмоустойчивыми кабинами (до 7 баллов) составит 630 килограммов. Кроме того, лифт будет соответствовать всем требованиям для нужд маломобильных групп населения (звуковая и световая информация).
Назначенный срок эксплуатации – 25 лет, гарантийный срок – не менее 24 месяцев.
Организатором конкурса является управление финансов Мангистауской области, заказчиком – Актауская городская поликлиника №1.
Прием заявок на участие в конкурсе от потенциальных подрядных организаций стартует 13 мая и завершится 29 мая текущего года.
Напомним, ранее жители Актау жаловались на то, что не единожды застревали в лифтах поликлиники.
Грузоподъемность машины с сейсмоустойчивыми кабинами (до 7 баллов) составит 630 килограммов. Кроме того, лифт будет соответствовать всем требованиям для нужд маломобильных групп населения (звуковая и световая информация).
Назначенный срок эксплуатации – 25 лет, гарантийный срок – не менее 24 месяцев.
Организатором конкурса является управление финансов Мангистауской области, заказчиком – Актауская городская поликлиника №1.
Прием заявок на участие в конкурсе от потенциальных подрядных организаций стартует 13 мая и завершится 29 мая текущего года.
Напомним, ранее жители Актау жаловались на то, что не единожды застревали в лифтах поликлиники.
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