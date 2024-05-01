Сколько казахов проживает в Мангистау

Фото: Актауский городской акимат
Казахстан является домом для 124 этносов.
Наиболее однородными по национальному составу являются Мангистауская, Кызылординская и Атырауская области.
В целом, по стране из всех этносов, за исключением казахов и русских, узбеки – единственные, кто перешагивает полумиллионную отметку. На 1 января 2024 года их численность составляла 660,6 тысячи человек. Ближе всех к узбекам расположились украинцы (375,9 тыс.), уйгуры (301,6 тыс.), немцы (224,3 тыс.) и татары (219,2 тыс.). Во всех остальных случаях счет на сотни тысяч не идет.
Азербайджанцев лишь немногим больше, чем корейцев – 152,8 тысячи против 120,3 тысячи человек. Не так уж далеко друг от друга ушли турки (90 тыс.), дунгане (83,9 тыс.) и белорусы (75 тыс.). А вот таджиков и курдов почти поровну – 55,9 тысячи и 50,3 тысячи человек соответственно. То же самое, даже с меньшей натяжкой, можно сказать о чеченцах (34,7 тыс.) и поляках (34,6 тыс.).
Незначительное преобладание женщин в общей численности этноса – в целом распространенное явление. Однако из общего ряда явно выбиваются азербайджанцы, в случае которых перевес находится на стороне мужчин – 51,5% против 48,5%. Кстати, почти каждый пятый брак в Казахстане – межнациональный.
Представители почти всех основных этносов селу предпочитают город. Исключение представляют собой лишь турки, дунгане, таджики, курды и каракалпаки.
За год численность казахов увеличилась на 254,4 тысячи человек, до 14,2 миллиона. Таким образом они внесли основной вклад в общий прирост населения, который составил 267 тысяч человек. Среди остальных этносов отличились узбеки (+17,2 тыс.), уйгуры (+4,4 тыс.), азербайджанцы (+2,4 тыс.) и таджики (+2,4 тыс.).
Напомним, Lada.kz в честь праздника единства и взаимопонимания казахстанцев подготовила сюжет, в котором просила у маленьких актаусцев, что для них означает слово «дружба». Подробнее по ссылке.
Наиболее однородными по национальному составу являются Мангистауская, Кызылординская и Атырауская области.
- В каждом из трех названных регионов казахи формируют свыше 90% от общей численности населения. При этом в среднем по стране соответствующая доля составляет 71%, - сообщает DataHub_FCBK.
В целом, по стране из всех этносов, за исключением казахов и русских, узбеки – единственные, кто перешагивает полумиллионную отметку. На 1 января 2024 года их численность составляла 660,6 тысячи человек. Ближе всех к узбекам расположились украинцы (375,9 тыс.), уйгуры (301,6 тыс.), немцы (224,3 тыс.) и татары (219,2 тыс.). Во всех остальных случаях счет на сотни тысяч не идет.
Азербайджанцев лишь немногим больше, чем корейцев – 152,8 тысячи против 120,3 тысячи человек. Не так уж далеко друг от друга ушли турки (90 тыс.), дунгане (83,9 тыс.) и белорусы (75 тыс.). А вот таджиков и курдов почти поровну – 55,9 тысячи и 50,3 тысячи человек соответственно. То же самое, даже с меньшей натяжкой, можно сказать о чеченцах (34,7 тыс.) и поляках (34,6 тыс.).
Незначительное преобладание женщин в общей численности этноса – в целом распространенное явление. Однако из общего ряда явно выбиваются азербайджанцы, в случае которых перевес находится на стороне мужчин – 51,5% против 48,5%. Кстати, почти каждый пятый брак в Казахстане – межнациональный.
Представители почти всех основных этносов селу предпочитают город. Исключение представляют собой лишь турки, дунгане, таджики, курды и каракалпаки.
За год численность казахов увеличилась на 254,4 тысячи человек, до 14,2 миллиона. Таким образом они внесли основной вклад в общий прирост населения, который составил 267 тысяч человек. Среди остальных этносов отличились узбеки (+17,2 тыс.), уйгуры (+4,4 тыс.), азербайджанцы (+2,4 тыс.) и таджики (+2,4 тыс.).
Напомним, Lada.kz в честь праздника единства и взаимопонимания казахстанцев подготовила сюжет, в котором просила у маленьких актаусцев, что для них означает слово «дружба». Подробнее по ссылке.
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