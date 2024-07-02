18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.83
505.66
5.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
01.07.2024, 20:09

Застройщик допустил несколько нарушений в Актау

Общество 0 799 Сергей Кораблев

В деятельности застройщика, на которого неоднократно жаловались жители 14 микрорайона, чиновниками выявлено несколько нарушений. О принятых мерах сообщили в городском отделе архитектуры и градостроительства.

Фото автора
Фото автора

Жалобы на застройщика в лице «СКА-СТРОЙ МОНТАЖ» не остались без внимания специалистов отдела архитектуры и градостроительства. Проведен визуальный мониторинг с участием местных участковых сотрудников полиции, где было выявлено несколько административных правонарушений по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов).

С собственником коммерческого объекта проведена разъяснительная работа и выдано устное предупреждение. Также в настоящее время ведутся работы по очистке и восстановлению территории вокруг коммерческого объекта. Вышеуказанная ситуация находится на постоянном контроле у специалистов отдела архитектуры и градостроительства, - объяснили чиновники.

Напомним, в июне прошлого года жители 14 микрорайона попросили городские власти обязать застройщика поливать участок водой от пылеобразования. На тот момент проблема решилась, но спустя время возникла вновь.

Lada.kz снова направила запрос в городскую администрацию.

В сентябре того же года жители снова обратились с жалобой - застройщик перед их домом №14 грубо нарушал технику безопасности: стрела башенного крана нависала над проезжей частью и пешеходной зоной.

В апреле этого года строительной компании пригрозили принятием мер.

В июне поступила очередная жалоба.

На прошлой неделе жители 14 микрорайона просили акима области Нурдаулета Килыбая принять меры в отношении строительной компании, нарушающей технику безопасности на объекте.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
glu-info
glu-info
обязать застройщика поливать участок водой от пылеобразования застройщик перед их домом №14 грубо нарушал технику безопасности В апреле этого года строительной компании пригрозили принятием мер В июне поступила очередная жалоба Акимату пора признаться что этот застройщик им не по зубам. Только предупреждения на которые никто не обращает внимания.
01.07.2024, 16:39
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…