Застройщик допустил несколько нарушений в Актау

В деятельности застройщика, на которого неоднократно жаловались жители 14 микрорайона, чиновниками выявлено несколько нарушений. О принятых мерах сообщили в городском отделе архитектуры и градостроительства.

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Жалобы на застройщика в лице «СКА-СТРОЙ МОНТАЖ» не остались без внимания специалистов отдела архитектуры и градостроительства. Проведен визуальный мониторинг с участием местных участковых сотрудников полиции, где было выявлено несколько административных правонарушений по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов).

С собственником коммерческого объекта проведена разъяснительная работа и выдано устное предупреждение. Также в настоящее время ведутся работы по очистке и восстановлению территории вокруг коммерческого объекта. Вышеуказанная ситуация находится на постоянном контроле у специалистов отдела архитектуры и градостроительства, - объяснили чиновники.

Напомним, в июне прошлого года жители 14 микрорайона попросили городские власти обязать застройщика поливать участок водой от пылеобразования. На тот момент проблема решилась, но спустя время возникла вновь.

Lada.kz снова направила запрос в городскую администрацию.



В сентябре того же года жители снова обратились с жалобой - застройщик перед их домом №14 грубо нарушал технику безопасности: стрела башенного крана нависала над проезжей частью и пешеходной зоной.

В апреле этого года строительной компании пригрозили принятием мер.

В июне поступила очередная жалоба.

На прошлой неделе жители 14 микрорайона просили акима области Нурдаулета Килыбая принять меры в отношении строительной компании, нарушающей технику безопасности на объекте.