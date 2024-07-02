Попали в ловушку шайтана: фильм ужасов сняли в Актау

Кадр видео

Новый фильм ужасов под названием «Demalys» (Выходные) презентовал актауский режиссер Канат Майлыбаев.

По сюжету, группа молодых людей приезжает на заброшенную базу отдыха. Все было замечательно, но уже ночью их постиг настоящий ужас – они попали в ловушку к шайтану. В каждого из них по очереди начинал вселяться злой дух, что в итоге приводило к смерти. В живых осталась лишь одна девушка.

Напомним, в конце мая актауский режиссер Канат Майлыбаев выпустил фильм «Сурет» (Картина).