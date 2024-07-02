Государство бессильно! В Актау многодетная семья обречена на трудности и проблемы

В 2020 году у Эльдара Гасанова и его супруги родились четверняшки. С этого времени радость родительства сопровождается бесконечными проволочками в попытке получить жилье. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области

По словам Эльдара Гасанова, в 2020 году супруга родила четверняшек. Мамой она стала впервые. Событие было знаковым не только для семьи, но и для региона в целом, ведь на тот момент впервые за 30 лет в области на свет появились сразу четверо малышей. Об этом даже писали в СМИ.

В связи с ощутимым пополнением семья подала документы на получение жилья, однако до сегодняшнего дня его так и не получила. Сейчас Эльдар Гасанов с супругой и детьми проживают с родителями в двухкомнатной квартире. Итого восемь человек практически на 47 квадратных метрах.

По понятным соображениям в таких условиях тесно всем членам семьи. Супруги физически не могут заработать на покупку квартиры, так как все деньги уходят на текущие расходы, в том числе связанные с воспитанием детей.

У меня есть заработки. Но, например, на днях мы отвезли четверняшек в больницу, заплатили за прием, нам выписали лечение почти на полмиллиона тенге. Дома дети спят на кровати, я на полу, родители на диване. В душ у нас очередь. Очень тесно, - рассказал Эльдар Гасанов.

Как отметил многодетный отец, с квартирой супружеской паре обещал помочь сам аким.

Нурдаулет Килыбай, на тот момент аким Актау, после рождения детей приехал к нам домой. Обещал, что поможет с получением квартиры. И все, пропали, никого нет. Тишина второй год. Мы состоим в очереди на получение жилья, но она не двигается вообще. Мы писали письма на имя акима, отец ходил в администрацию, ему сказали «ждите». Писали президенту, письмо не дошло, нам отправили отказ, - сказал многодетный отец.

Помимо жилья, семье сложно определить четверняшек в детский сад.

Насколько я знаю, дети из одной семьи должны ходить в один детский сад. Из-за нехватки мест нам предлагают их разделить и отдать в разные дошкольные учреждения, - сказал Эльдар Гасанов.

Ситуацию корреспонденту Lada.kz прокомментировали в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

Гасанов Э.А. в списке очередности среди многодетных семей при акимате Актау на получение жилья из коммунального жилищного фонда состоит за номером 662 от 6 апреля 2021 года. В списке по различным категориям состоят 12 857 человек. Жилье будет предоставлено согласно подхода очередности в соответствии с нормами действующего жилищного законодательства, - сообщили в отделе.

Как отметили в отделе ЖКХ, многодетных семей в этой очереди 1519.

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