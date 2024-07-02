18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.83
505.66
5.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
02.07.2024, 12:10

Государство бессильно! В Актау многодетная семья обречена на трудности и проблемы

Общество 0 0 Алия Шарипова

В 2020 году у Эльдара Гасанова и его супруги родились четверняшки. С этого времени радость родительства сопровождается бесконечными проволочками в попытке получить жилье. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области

По словам Эльдара Гасанова, в 2020 году супруга родила четверняшек. Мамой она стала впервые. Событие было знаковым не только для семьи, но и для региона в целом, ведь на тот момент впервые за 30 лет в области на свет появились сразу четверо малышей. Об этом даже писали в СМИ.

В связи с ощутимым пополнением семья подала документы на получение жилья, однако до сегодняшнего дня его так и не получила. Сейчас Эльдар Гасанов с супругой и детьми проживают с родителями в двухкомнатной квартире. Итого восемь человек практически на 47 квадратных метрах.

По понятным соображениям в таких условиях тесно всем членам семьи. Супруги физически не могут заработать на покупку квартиры, так как все деньги уходят на текущие расходы, в том числе связанные с воспитанием детей.

У меня есть заработки. Но, например, на днях мы отвезли четверняшек в больницу, заплатили за прием, нам выписали лечение почти на полмиллиона тенге. Дома дети спят на кровати, я на полу, родители на диване. В душ у нас очередь. Очень тесно, - рассказал Эльдар Гасанов.

Как отметил многодетный отец, с квартирой супружеской паре обещал помочь сам аким.

Нурдаулет Килыбай, на тот момент аким Актау, после рождения детей приехал к нам домой. Обещал, что поможет с получением квартиры. И все, пропали, никого нет. Тишина второй год. Мы состоим в очереди на получение жилья, но она не двигается вообще. Мы писали письма на имя акима, отец ходил в администрацию, ему сказали «ждите». Писали президенту, письмо не дошло, нам отправили отказ, - сказал многодетный отец.

Помимо жилья, семье сложно определить четверняшек в детский сад.

Насколько я знаю, дети из одной семьи должны ходить в один детский сад. Из-за нехватки мест нам предлагают их разделить и отдать в разные дошкольные учреждения, - сказал Эльдар Гасанов.

Ситуацию корреспонденту Lada.kz прокомментировали в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

Гасанов Э.А. в списке очередности среди многодетных семей при акимате Актау на получение жилья из коммунального жилищного фонда состоит за номером 662 от 6 апреля 2021 года. В списке по различным категориям состоят 12 857 человек. Жилье будет предоставлено согласно подхода очередности в соответствии с нормами действующего жилищного законодательства, - сообщили в отделе.

Как отметили в отделе ЖКХ, многодетных семей в этой очереди 1519.

Ранее корреспондент Lada.kz порассуждал на тему того, для кого рожают женщины Казахстана. Подробнее по ссылке.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…