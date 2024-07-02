Над аэропортом Актау два часа кружил самолет FlyArystan

Читатели Lada.kz обратили внимание на самолет авиакомпании FlyArystan, который несколько часов кружил над воздушной гаванью областного центра. Комментарий предоставили в международном аэропорту Актау.
Так, в редакцию Lada.kz передали скриншот с сайта Flightradar24 – публичного сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. По предоставленным данным, над Актау продолжительное время кружил самолет компании FlyArystan рейса КС1365.
Данный борт уже как два часа делает круги над аэропортом, - отмечают жители города.
Комментарий предоставили в Международном аэропорту Актау.
Это учебно-тренировочный полет, на радаре отображается борт и номер рейса, - отметили в аэропорту.
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