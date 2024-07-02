Над аэропортом Актау два часа кружил самолет FlyArystan

Читатели Lada.kz обратили внимание на самолет авиакомпании FlyArystan, который несколько часов кружил над воздушной гаванью областного центра. Комментарий предоставили в международном аэропорту Актау.

Фото: Pixabay

Так, в редакцию Lada.kz передали скриншот с сайта Flightradar24 – публичного сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. По предоставленным данным, над Актау продолжительное время кружил самолет компании FlyArystan рейса КС1365.

Данный борт уже как два часа делает круги над аэропортом, - отмечают жители города.

Комментарий предоставили в Международном аэропорту Актау.