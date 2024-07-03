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03.07.2024, 08:54

Совместно с Китаем: новую электростанцию хотят построить в Мангистау

Общество 0 0 Алия Шарипова

Председатель правления Kazakh Invest Ержан Елекеев рассказал, как планируется решить проблему дефицита электроэнергии в Мангистауской области, передает Kazinform.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Он напомнил, что несколько лет назад в Мангистауской области были веерные отключения света. В 2023 году для стабилизации электрогенерации региона Kazakh Invest начал переговоры с китайской компанией China Huadian Corporation. Как итог – планы по строительству парогазовой станции в Мангистауской области. На втором этапе планируется запуск ветроэлектростанции.

Эти две системы будут между собой связаны. Основной электроэнергией будет выступать ветрогенерация. Но когда будет изменение климата, в это время будет подключаться парогазовая станция. Таким образом парогазовая станция будет работать только по запросу, - заявил Ержан Елекеев в кулуарах заседания Казахстанско-китайского делового совета.

В 2024 году уже идет подготовка к строительству. В конце 2025 года или в начале 2026 года ввод проекта в эксплуатацию.

От Казахстана в проекте участвует ТОО «МАЭК», а от Китая – одна из «дочек» China Huadian Corporation. Финансироваться строительство будет через заемные деньги. Кредит выдает один из китайских государственных банков на 15-25 лет по ставке ниже 5%, отметил спикер.

Точная сумма финансирования пока не называется. Однако известно, что возврат будет осуществляться за счет тарифа.

Я думаю, в будущем мы увидим подобные проекты. Сейчас очень важно запустить именно в пилотном режиме. Как я уже говорил, это инновационный проект. Поэтому в пилотном режиме мы начали реализовывать в наиболее, скажем так, приоритетном регионе, где вопрос по электроэнергии стоит очень остро. Это Мангистауская область, - добавил Ержан Елекеев.

Ранее председатель ассоциации «Ядерное общество Казахстана» Ирина Тажибаева предложила построить в областном центре малую атомную электростанцию с двумя или четырьмя водо-водяными реакторами «Ритм-200Н» по 55 МВт каждый (110 или 220 МВт соответственно) на площадке, где располагается выводимый из эксплуатации реактор БН-350 (на быстрых нейтронах). По ее мнению, это поможет сократить дефицит электроэнергии, который в стране планируется буквально в ближайшие годы, и избежать всяких блэкаутов.

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Комментарии

5 комментарий(ев)
Andrew110
Andrew110
"...под предлогом "виноваты китайцы" тарифы итак поднимут..." Электроэнергия с ветряков по определению в разы дороже, чем атомная/гидро/из газа/ из угля. Там же черным по белому написано - "возврат будет осуществляться за счет тарифа." Вся эта "зеленая" энергия имеет приоритет в продаже перед другими генерациями. Так что погашать кредиты будет население через тарифы.
03.07.2024, 16:59
glu-info
glu-info
Это строительство практически бесполезное выбрасывание инвестиций. Наша энергосистема связана с Атырау двумя ЛЭП 220 кВ с Атырау, сколько им лет об этом история умалчивает, но их пропускной способности недостаточно для резервирования питания области. Практически наша энергосистема работает в островном режиме, и, любая потеря мощности внутри системы из-за аварии вызовет отключение всех остальных генераций по различным причинам как то перегруз, уход частоты. КЕГОК уже много лет планирует построить ЛЭП 500 от Атырау до Актобе для включения трех западных областей в ЕЭС РК, но воз и ныне там. Так же есть необходимость проведения реконструкции ВЛ №№ 2135 и 2145.
03.07.2024, 11:01
Ingul
Ingul
Если бы наши банки давали кредиты ниже 5%, как в Китае, то своих инвесторов стояла бы очередь. У Китая многому надо учиться.
03.07.2024, 07:00
Sara19k
Sara19k
Си в казахстане-щас будут писать что хочешь и под предлогом "виноваты китайцы" тарифы итак поднимут. Си уедет, собрание БРИКС -закончится. И снова и опять "Китай хочет захватить наши земли, ой бай не нужна нам электростанция,мы лучше у узбекистана будет электричество покупать" (хотя покупаем у РФ «Интер РАО») и т.д.
03.07.2024, 05:32
Andrew110
Andrew110
Написать на сколько вырастет тариф на электроэнергию конечно же "забыли".
03.07.2024, 04:07
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