Совместно с Китаем: новую электростанцию хотят построить в Мангистау

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Он напомнил, что несколько лет назад в Мангистауской области были веерные отключения света. В 2023 году для стабилизации электрогенерации региона Kazakh Invest начал переговоры с китайской компанией China Huadian Corporation. Как итог – планы по строительству парогазовой станции в Мангистауской области. На втором этапе планируется запуск ветроэлектростанции.

Эти две системы будут между собой связаны. Основной электроэнергией будет выступать ветрогенерация. Но когда будет изменение климата, в это время будет подключаться парогазовая станция. Таким образом парогазовая станция будет работать только по запросу, - заявил Ержан Елекеев в кулуарах заседания Казахстанско-китайского делового совета.

В 2024 году уже идет подготовка к строительству. В конце 2025 года или в начале 2026 года ввод проекта в эксплуатацию.

От Казахстана в проекте участвует ТОО «МАЭК», а от Китая – одна из «дочек» China Huadian Corporation. Финансироваться строительство будет через заемные деньги. Кредит выдает один из китайских государственных банков на 15-25 лет по ставке ниже 5%, отметил спикер.

Точная сумма финансирования пока не называется. Однако известно, что возврат будет осуществляться за счет тарифа.

Я думаю, в будущем мы увидим подобные проекты. Сейчас очень важно запустить именно в пилотном режиме. Как я уже говорил, это инновационный проект. Поэтому в пилотном режиме мы начали реализовывать в наиболее, скажем так, приоритетном регионе, где вопрос по электроэнергии стоит очень остро. Это Мангистауская область, - добавил Ержан Елекеев.

Ранее председатель ассоциации «Ядерное общество Казахстана» Ирина Тажибаева предложила построить в областном центре малую атомную электростанцию с двумя или четырьмя водо-водяными реакторами «Ритм-200Н» по 55 МВт каждый (110 или 220 МВт соответственно) на площадке, где располагается выводимый из эксплуатации реактор БН-350 (на быстрых нейтронах). По ее мнению, это поможет сократить дефицит электроэнергии, который в стране планируется буквально в ближайшие годы, и избежать всяких блэкаутов.