Черная дыра в Актау! Акимат пытается решить проблему благоустройства парка «Акбота»

В рубрике «Народные новости» 3 июля была опубликована жалоба жителя города на то, что парк «Акбота» находится в запущенном состоянии. В парке нет ни скамеек, ни освещения.

Кто занимается благоустройством парка «Акбота»? Кто следит за его содержанием? Почему парк находится в таком запущенном состоянии? Кто и когда приведет парк «Акбота» в порядок? Это единственный городской парк, расположенный прямо под носом акимата города. Неужели чиновники не видят из окон своих кабинетов весь бардак, который творится в парке? Может быть, стоит предложить чиновникам время от времени выходить и гулять по этому парку. В парке не только отсутствуют скамейки, но и не работают лампы освещения, что делает его очень темным вечером. Это создает опасные условия, особенно для детей и подростков. Это может стать привлекательным местом для маньяков и людей с нарушениями психического здоровья. В парке полиция не патрулирует. Почему акимат не следит за содержанием парка? Этот парк — темное пятно на совести чиновников, - пожаловался житель Актау.