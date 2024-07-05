Жители Актау пожаловались на наличие ядовитых пауков на городской набережной

В социальных сетях жители Актау предупреждают о ядовитых пауках на городской набережной. Редакция Lada.kz обратилась за разъяснением в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области и городской отдел жилищно-коммунального хозяйства.

Кадр видео

В социальных сетях жители Актау сообщили о наличии ядовитых пауков на городской набережной. Видео разместили на странице «112» в Instagram.

На видео житель Актау снял черного паука и предположил, что этот паук является ядовитым каракуртом.

Редакция Lada.kz обратилась в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства с вопросом, будет ли проводиться дезинсекция против пауков.

У нас в отделе отсутствуют специалисты, которые разбираются в этих насекомых. Необходимые заключения или рекомендации по проведению дезинсекции против пауков нам должны предоставить в городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля. Без их заключений мы не можем самостоятельно провести эту процедуру. Как только они предоставят нам рекомендации, мы обязательно предпримем соответствующие меры. Ранее мы уже провели травлю блох и крыс в городе, - сообщили в городском отделе ЖКХ.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, в свою очередь, заявили, что не занимаются пауками, так как они не представляют опасности как источник инфекции.

Пауки не являются переносчиками инфекций, поэтому мы не ведем по ним мониторинг. В случае укуса ядовитым пауком людям необходимо обращаться за медицинской помощью в больницу, - сказал Бердибек Саралтаев, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

Напомним, в феврате текущего года житель Актау в подвале дома обнаружил ядовитых пауков. В обслуживающей компании КСК «Мангыстау Бiрлiк» тогда пообещали потравить пауков. Экологи Актау предположили, что каракурты в домах жителей 13 микрорайона «ложные».

Для справки:

Чем опасен укус каракурта?



Укус каракурта — это реальная угроза для жизни и здоровья. По статистике, 4-6 процента укушенных пауком умирают. Ядовиты не только самки, но и самцы, и молодые особи. Но самки гораздо опаснее в том плане, что при укусе они выделяют больше яда. Главная опасность заключается в том, что люди не всегда сразу замечают укус каракурта, симптомы которого проявляются только через несколько минут. Кусают эти пауки не больно – как иголочка уколола. Яд же обладает нейротоксическим действием, поэтому у пострадавшего возникает резкая боль, особенно в области груди, живота, поясницы.



Каковы признаки укуса?



Мышцы живота напрягаются, становятся твёрдыми, «деревянными». Мышцы ног, наоборот, слабеют.

У пострадавшего нарушается походка, ноги немеют, подкашиваются – человек падает. Может появиться рвота, судороги.

Дыхание становится поверхностным, по лицу стекает обильный пот, глаза наливаются кровью.

Боль, испуг, панический страх смерти заставляют пострадавшего метаться, стонать, кричать. Кажется, еще мгновение, и жизнь уйдет.

Действительно, при укусах самками через два часа может наступить летальный исход. У молодняка или самцов укусы менее болезненные, переносятся легче. Надеяться на то, что боль пройдет сама, ни в коем случае нельзя. Чем раньше человек обратится к врачу, тем быстрее наступит выздоровление.



Алгоритм оказания доврачебной помощи



Своевременно оказанная первая помощь при укусе каракурта – гарантия жизни и здоровья человека. Так как не всегда есть возможность быстро доставить пострадавшего в больницу, нужно самостоятельно или с помощью другого человека удалить и обезвредить яд:

В первые три минуты при укусе паука нужно прижечь это место по методу Марковского – две спички приложить к ранке, третьей – поджечь на несколько секунд. Можно использовать горящую сигарету.

Нет смысла прижигать ранку, если прошло более трех минут после укуса.

Можно использовать метод выдавливания яда из ранки. Для этого нужно захватить место укуса в складку и в течение пяти минут выдавливать содержимое ранки.

Ранку нужно закрыть сухой, чистой повязкой. Укушенную конечность желательно обездвижить.

При сильных болях нужно выпить спазмолитики (Анальгин, Ибупрофен), приложить холодный компресс. Лицам, склонным к аллергии, рекомендуется принять антигистаминный препарат (Диазолин, Супрастин, Тавегил, Лоратадин).

Для быстрейшего выведения токсинов пострадавшим нужно обеспечить обильное питье. Гипертоникам рекомендуется выпить гипотензивный препарат.

Дальнейшее специализированное лечение – только в стационаре.