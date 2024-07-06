Актаускому морскому порту присвоят международный статус

Министерство транспорта Казахстана 5 июля разместило проект приказа министра «О придании Актаускому морскому торговому порту статуса морского порта международного значения» на портале «Открытые НПА».
Проект приказа министра транспорта «О придании Актаускому морскому торговому порту статуса морского порта международного значения» вынесли на публичное обсуждение в Казахстане.
Документ разместили сегодня, 5 июля, на сайте «Открытые НПА». В нем говорится: В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Республики Казахстан «О торговом мореплавании» приказываю:
1. Придать Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения.
2. Комитету железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
- государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства транспорта Республики Казахстан после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра транспорта Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования
В опубликованной пояснительной записке также отмечается, что принятие проекта не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета.
Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, - говорится в документе.
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