Актаускому морскому порту присвоят международный статус

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Проект приказа министра транспорта «О придании Актаускому морскому торговому порту статуса морского порта международного значения» вынесли на публичное обсуждение в Казахстане.

Документ разместили сегодня, 5 июля, на сайте «Открытые НПА». В нем говорится: В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Республики Казахстан «О торговом мореплавании» приказываю:

1. Придать Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения.

2. Комитету железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

- государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

- размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства транспорта Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра транспорта Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования

В опубликованной пояснительной записке также отмечается, что принятие проекта не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета.