Тараканы в наггетсах и котлетах: гипермаркет в Актау могут оштрафовать на 6 млн тенге

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На видео одна из покупательниц обнаружила тараканов в морозильнике, где продавались наггетсы и котлеты. Там же были и личинки насекомых.

Автор видео возмутилась также наличию фекалий, которыми были усеяны затворки морозильной камеры.

Комментарий по данному факту предоставил исполняющий обязанности руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Нурлан Шыракбаев.

По заверению санэпидимиолога, на руководство гипермаркета будет наложен штраф согласно части 1 статьи 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства РК в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека). На субъектов крупного предпринимательства налагается штраф в размере 1600 МРП (5 907 200 тенге). Если же штраф уплатят в течение семи дней, то он составит 50% от этой суммы, то есть 2 953 600 тенге.