Завораживающее видео с многотысячным косяком рыб сняли в Актау

Видео, поражающее своей красотой, снято с квадрокоптера в районе «Голубая бухта», примерно в 63 километрах от Актау.

Кадр видео

Видео сделано авторами Instagram-паблика kladoiskateli_mangystau, которые позиционируют себя как кладоискатели, охотники и рыбаки.

Огромный косяк с каспийской воблой (тарашкой) им удалось запечатлеть на этой неделе с квадрокоптера на «Голубой бухте». По их словам, в воде наблюдалось примерно 5000 особей.