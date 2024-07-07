Актаусцы раскритиковали преждевременное включение освещения на Скальной тропе

Бессмысленной тратой электроэнергии назвали жители Актау преждевременное включение освещения на пешеходной зоне «Скальной тропы». На претензии населения ответили в городской администрации.

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Отдыхающие на «Скальной тропе» уверяют, что освещение включается за три-четыре часа до наступления темноты, тем самым приводя к нецелесообразной трате электроэнергии.

Нельзя ли настроить данный процесс в целях экономии электричества?, - спрашивают горожане.

Комментарий предоставили в Актауском городском отделе ЖКХ, признав ошибку.

На тропе функционирует автоматическое реле времени. Сейчас работают над тем, чтобы его отрегулировать, - пояснили чиновники.

Напомним, жители Актау также не первый месяц задаются вопросом по поводу открытия пещеры на «Скальной тропе».