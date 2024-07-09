В Актау временно ограничат работу автомоек и полив деревьев

В Актау временно ограничат работу автомоечных центров для обеспечения населения питьевой водой.

Согласно телефонограмме ТОО «МАЭК» от 08.07.2024 года №21, в связи с аномальной температурой наружного воздуха, повышенной температурой морской воды, а также увеличенным питьевым водоразбором, для стабилизации уровней в резервуарах питьевой воды на центральных узлах водоснабжения(ЦУВС) будет ограничена работа всех автомоечных центров на территории города и полив зеленых насаждений. Акимат города в соответствии с телефонограммой ТОО «МАЭК» от 08.07.2024 года №21 направил уведомление в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» об установлении временных ограничений на работу автомоек и полив зеленых насаждений, - сообщили в акимате.