В Актау временно ограничат работу автомоек и полив деревьев

В Актау в целях стабилизации уровня питьевой воды в центральных узлах водоснабжения (ЦУВС) с 9 июля временно ограничат работу автомоечных центров и полив зеленых насаждений, сообщает пресс-служба акимата города.
В Актау временно ограничат работу автомоечных центров для обеспечения населения питьевой водой.
Согласно телефонограмме ТОО «МАЭК» от 08.07.2024 года №21, в связи с аномальной температурой наружного воздуха, повышенной температурой морской воды, а также увеличенным питьевым водоразбором, для стабилизации уровней в резервуарах питьевой воды на центральных узлах водоснабжения(ЦУВС) будет ограничена работа всех автомоечных центров на территории города и полив зеленых насаждений. Акимат города в соответствии с телефонограммой ТОО «МАЭК» от 08.07.2024 года №21 направил уведомление в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» об установлении временных ограничений на работу автомоек и полив зеленых насаждений, - сообщили в акимате.
В этой связи акимат города и ТОО «МАЭК» просят владельцев автомоек отнестись с пониманием.
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