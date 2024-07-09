В Актау установят новую спортплощадку вместо демонтированной

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Старую площадку демонтировали у домов №45 и №46 в 14 микрорайоне. Это вызвало беспокойство у жильцов.

Комментарий корреспонденту Lada.kz предоставили в городском отделе ЖКХ.

На месте старой площадки планируется построить новую спортивную площадку вместе с воркаут тренажером. Площадь объекта – 450 квадратных метров. Помимо данного адреса, по городу планируется построить еще 49 спортивных площадок. Все работы планируется закончить до конца года, - сообщили в отделе ЖКХ.

Напомним, ранее у дома №5 в 7 микрорайоне подросток получил травму на старой детской площадке во время катания на качелях, у которых оборвалась цепь. По словам людей, игровую зону не ремонтировали более 10 лет.