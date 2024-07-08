Оборвалась цепь на качелях: в Актау ребенок получил травмы

В редакцию Lada.kz с жалобой обратилась жительница 5 дома 7 микрорайона. По ее словам, ее ребенок получил травму на детской площадке во дворе дома. Она вместе с соседями неоднократно обращалась к местным властям с просьбой отремонтировать старую детскую площадку. Однако чиновники не спешат ее ремонтировать.

Фото жительницы 7 микрорайона

Жительница 5 дома 7 микрорайона Диана рассказала, что неприятный инцидент с ее 12- летним сыном произошел 30 июня. На детской площадке во дворе дома оборвалась цепь на качелях в тот момент, когда на них находился ребёнок. Ребёнок упал и получил травмы.

Мой сын получил ссадины и царапины на лице. Хорошо, что всё так обошлось, ведь он мог удариться головой или спиной об забор, и тогда травмы могли бы быть гораздо серьёзнее, - рассказала женщина.

Момент падения ребенка с качели попал на видео.

По её словам, эта детская площадка не ремонтировалась более 10 лет, и игровая зона вызывает опасения у горожан.

Мы неоднократно обращались с жалобой в акимат и в наш ПКСК, но результата никакого нет. Никто не хочет брать на себя ответственность за данный инцидент, и ремонтировать её тоже никто не спешит, - отметила жительница города.

Женщина отметила, что ремонт детской площадки неоднократно проводился усилиями соседей.

Напомним,в Актауском городском акимате 12 июня текущего года отмечали, что ведут процесс благоустройства города, в том числе восстанавливают и красят все детские игровые комплексы, спортивные площадки. 20 июня ткущего года заместитель руководителя Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Бахтияр Максатов сообщил корреспонденту Lada.kz, что в этом году власти подготовят список микрорайонов, в которых намерены установить новые детские и спортивные площадки, либо произвести замену объектов по мере необходимости. На текущий момент список в акимате не предоставили.