Жители Актау требуют воды! Акимат провел беседу с недовольными горожанами

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Так, по данным администрации, 9 июля жители 16 и 19 микрорайонов перекрыли автодорогу из-за периодичного отсутствия и частых сбоев с подачей питьевой воды.

С собравшимися жителями разъяснительную беседу провели исполняющий обязанности акима Актау Нуртас Сали, заместитель директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Ислам Усенов, представители ТОО «МАЭК», заместитель прокурора Актау Берик Ходжаев, начальник управления полиции Актау Айдар Касанов. После проведенной разъяснительной работы все жители разошлись по своим домам, - сообщили в акимате.

Власти заявили, что для поддержания уровня воды в центральном узле водоснабжения №4 (ЦУВС-4) ТОО «МАЭК» подача питьевой воды с 13 июня осуществляется по графику (давление подачи воды искусственно снижается) в следующие микрорайоны:

16 микрорайон (кроме домов №№ 11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 42, 44, 73);

17 микрорайон (кроме домов №№ 1, 20, 21);

27 микрорайон: дома №№ 39, 40, 41, 44, 45, колледж «Болашак»;

18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 32А, 32Б, 32В, 33, 34, 34А, 35, 38, 39 микрорайоны полностью.

В акимате заверили, что в Актау интенсивно идут плановые работы по снижению дефицита воды в летний период. К августу планируется завершить два проекта.

Близится к завершению проект «Увеличение мощности опреснительного завода «Каспий» с 20 тысяч до 40 тысяч кубических метров в сутки». Строительно-монтажные работы завершены на 95%. Техника прошла таможенные процедуры и была доставлена на завод. Также на территории ЦУВС-2 (Центральный узел водоснабжения) ТОО «МАЭК» введены в эксплуатацию установки опреснения воды мощностью 6000 кубометров в сутки, - заключили в администрации.

Напомним, вечером 9 июля жители 19 микрорайонов перекрыли автомобильную дорогу из-за дефицита воды в их квартирах. Такими мерами люди хотели привлечь внимание властей к создавшейся проблеме.

Отметим, по этим же причинам люди препятствовали движению транспорта и в июне текущего года.