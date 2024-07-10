18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
476.27
515.47
5.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
09.07.2024, 19:42

Отчаянная мера: жители Актау снова перекрыли автодорогу из-за отсутствия воды

Общество 0 100 Алия Шарипова

Жители дома №43 в 19 микрорайоне перекрыли автомобильную дорогу из-за отсутствия в их квартирах воды.

Фото очевидца
Фото очевидца

 По словам автора видео, жильцы дома третий день сидят без воды – питьевой и технической. Сложившиеся обстоятельства вынудили людей перекрыть автомобильную дорогу, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.

Из-за собравшихся образовалась пробка. Прибыла полиция.

В пресс-службе Актауского городского акимата корреспонденту Lada.kz сообщили, что отправят к жильцам дома компетентных представителей.

Более подробную информацию администрация предоставит позже.

Стоит отметить, что к вышеупомянутым мерам жители 19 микрорайона прибегают не в первый раз. В июне текущего года они также перекрыли автодорогу из-за дефицита воды. Власти провели с людьми разъяснительную беседу.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
motor
motor
Дифирамбы дальше будем петь о развитии туризма в регионе? Каракалпаки устроили выставки их производства, молодцы! Кроме айфона все производят, а мы по тоям и мечетям, от бога все еще просим.
09.07.2024, 19:21
Femtek
Femtek
кто даёт разрешение на ввод в эксплуатацию, новых домов?
09.07.2024, 17:14
Банкир
Банкир
странно, ведь сделали установки по привлечению дождя!!! Бабла за них отвалили немеряно. а воды нет...как так?
09.07.2024, 16:04
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…