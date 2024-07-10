Отчаянная мера: жители Актау снова перекрыли автодорогу из-за отсутствия воды

Жители дома №43 в 19 микрорайоне перекрыли автомобильную дорогу из-за отсутствия в их квартирах воды.

Фото очевидца

По словам автора видео, жильцы дома третий день сидят без воды – питьевой и технической. Сложившиеся обстоятельства вынудили людей перекрыть автомобильную дорогу, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.

Из-за собравшихся образовалась пробка. Прибыла полиция.

В пресс-службе Актауского городского акимата корреспонденту Lada.kz сообщили, что отправят к жильцам дома компетентных представителей.

Более подробную информацию администрация предоставит позже.

Стоит отметить, что к вышеупомянутым мерам жители 19 микрорайона прибегают не в первый раз. В июне текущего года они также перекрыли автодорогу из-за дефицита воды. Власти провели с людьми разъяснительную беседу.