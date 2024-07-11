Где отключат воду и электроэнергию в Актау 11 июля

В каких микрорайонах города сегодня, 11 июля, ожидаются плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в коммунальных службах.

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В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 11 июля, плановых отключений электроэнергии в городе не запланировано. На 10:00 аварийных отключений по городу также нет.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что информацию по аварийным отключениям смогут предоставить только после полного восстановления водоснабжения в городе.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города из разных микрорайонов жалуются на отсутствие питьевой воды. Напомним, вчера воду отключили в связи с вынужденными ремонтными работами на магистральном трубопроводе ЦУВС-2 – ЦУВС-3.

Сегодня, 11 июля, жители из различных микрорайонов сообщают, что вода, которую должны были подать в 8 утра, так и не появилась в кранах горожан.

В пресс-службе ТОО «МАЭК» сообщили, что после проведения ремонтных работ в 06.40 магистральный трубопровод питьевой воды ЦУВС-2 - ЦУВС-3 был поставлен на заполнение.