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11.07.2024, 12:10

Жители Актау бьют тревогу из-за отсутствия питьевой воды

Общество 0 1 239 Лиана Рязанцева

Сегодня, 11 июля, Телеграм-чат акимата Мангистауской области разрывается от жалоб жителей Актау. Горожане из разных микрорайонов массово жалуются на отсутствие питьевой воды.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

С 8 утра жалобы поступают практически из всех микрорайонов города. Жители жалуются, что вода, которую должны были подать в 8 утра, так и не появилась в кранах ни в 9 утра, ни даже к 12 часам дня.

Людей возмущает тот факт, что обещанная вода по графику так и не поступила в квартиры горожан.  

 

Жители Актау, устав терпеть постоянное отсутствие питьевой воды, запустили сегодня, 11 июля, петицию «Обеспечение питьевой водой населения города Актау» с требованием немедленно решить проблему с водоснабжением. К 12 часам дня петиция собрала более 100 подписей из необходимых 2500.

Напомним, сегодня в пресс-службе ТОО «МАЭК» сообщили, что после проведения ремонтных работ в 06.40 магистральный трубопровод питьевой воды ЦУВС-2 - ЦУВС-3 был поставлен на заполнение.

Во избежание порывов на сетях питьевой воды идёт постепенное поднятие давления на нижнюю и верхнюю зоны города, - заявили в пресс-службе компании.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
motor
motor
Почему не задействовать существовавшую линию до развала Союза водовод Кунград-Макат? Она еще функционирует до границы ст. Каракалпакия рядом с Акжигит. Или уже успели украсть нашу часть линии?
11.07.2024, 18:49
Vladimir00
Vladimir00
Опять говорю какие порывы?что от охеренного давления трубы рвутся?или дураков нашли.понарисовали графиков а кран в узел завязался.
11.07.2024, 14:56
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Люди страдают от отсутствия воды. Мало подписей, а кто и где знает об этой петиции ? Веры уже нет властям региона. На работе на производствах и не в курсе петиции, как и кто дома, не все читают новости.
11.07.2024, 07:31
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