Жители Актау бьют тревогу из-за отсутствия питьевой воды

Сегодня, 11 июля, Телеграм-чат акимата Мангистауской области разрывается от жалоб жителей Актау. Горожане из разных микрорайонов массово жалуются на отсутствие питьевой воды.

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С 8 утра жалобы поступают практически из всех микрорайонов города. Жители жалуются, что вода, которую должны были подать в 8 утра, так и не появилась в кранах ни в 9 утра, ни даже к 12 часам дня.

Людей возмущает тот факт, что обещанная вода по графику так и не поступила в квартиры горожан.

Жители Актау, устав терпеть постоянное отсутствие питьевой воды, запустили сегодня, 11 июля, петицию «Обеспечение питьевой водой населения города Актау» с требованием немедленно решить проблему с водоснабжением. К 12 часам дня петиция собрала более 100 подписей из необходимых 2500.

Напомним, сегодня в пресс-службе ТОО «МАЭК» сообщили, что после проведения ремонтных работ в 06.40 магистральный трубопровод питьевой воды ЦУВС-2 - ЦУВС-3 был поставлен на заполнение.