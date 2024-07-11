Программу развития Мангистау обновили

В утвержденную постановлением Правительства еще в 2021 году программу развития региона на пять лет внесены изменения.

Фото из архива издания

Согласно обновленному Комплексному плану социально-экономического развития нашего региона предусмотрено развитие по 14 направлениям, а именно: промышленность, агропромышленный комплекс и продовольственная безопасность, рыбное хозяйство, транспорт и логистика, туризм, предпринимательство, жилье и инфраструктура, ЖКХ, водоснабжение и водоотведение, экология, занятость и соцобеспечение, зравоохранение, образование и общественное развитие, культура и спорт.

Реализации Комплексного плана даст следующие результаты:

ВРП области увеличится до 5,4 трлн тенге и на душу населения составит 6793 тысяч тенге.

Объем промышленности увеличится на 42%, объем обрабатывающей промышленности - в 1,6 раза.

Инвестиции в основной капитал увеличатся в 3,4 раза и составят 1,9 трлн тенге.

Валовой продукт сельскохозяйственного производства составит 35 044 млн тенге.

Количество действующих предприятий МСБ увеличится до 81 тысячи единиц, численность занятых в МСБ - до 156 тысяч человек, выпуск продукции субъектами МСБ - до 1,9 триллионов тенге.

Повышение качества дорожного полотна в хорошем и удовлетворительном состоянии до 98% путем обеспечения строительства, реконструкции и ремонта 1059 километров автомобильных дорог.

Повышение охвата сельского населения централизованным водоснабжением до 100% за счет строительства и реконструкции 1 323,7 километров сетей водоснабжения и 991,2 километра водоотведения.

Будет построено и модернизировано 87,9 км электросетей, 31,2 километра теплосетей и 521 километр газопровода (за счет строительства в 2021-2023 годах введено в эксплуатацию 504,23 километра, за счет модернизации в 2022-2023 годах введено в эксплуатацию 5,3 километра, в 2024 году планируется ввод в эксплуатацию 11,4 километра.

Ввод в эксплуатацию 5,7 миллиона квадратных метров жилья (всего за 2021-2023 годы введено 4,2 миллиона квадратных метров, 2024 год - 700 тысяч квадратных метров, 2025 год - 800 тысяч квадратных метров). В результате строительства арендного и кредитного жилья показатель обеспеченности жильем на одного проживающего по области достигнет уровня 27 квадратных метров. Также это позволит сократить количество очередников из категории социально уязвимых слоев населения на 10%.

Доля утилизации ТБО к их образованию увеличится до 45%.

Доходы населения вырастут на 22,0%.

В сфере образования будет ликвидировано трехсменное обучение в 15 школах за счет строительства 32 новых школ и 10 пристроек, пяти колледжей будут оснащены современным оборудованием и два колледжа обеспечены типовыми, соответствующими стандарту зданиями.

Более 6000 детей получат возможность посещать бесплатно кружки в частных организациях, что позволит увеличить охват детей дополнительным образованием до 86%.

Ежегодно учащиеся школ и колледжей области получат возможность обучаться в образцовых школах страны, а 1500 выпускников обучаться на бесплатной основе в ВУЗах страны.

За счет развития креативных хабов не менее 7-10% NEET и безработной молодежи в сельской местности региона получат возможность всесторонней социализации.

В области здравоохранения увеличится показатель ожидаемой продолжительности жизни с 74,3 до 76,0 лет.

На период реализации Комплексного плана ориентировочно будет создано 50 тысяч рабочих мест.

Увеличится поток туристов в 2,5 раза (510 тысяч туристов) за счет роста увеличения количества мест размещения, благоустройства баз отдыха в курортных зонах области, расширения перечня и повышения качества предоставляемых услуг.

Охват граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигнет 45,2 %.

Ознакомиться с внесенными корректировками можно здесь.

Напомним, программу развития региона на пять лет утвердили в 2021 году.