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12.07.2024, 13:53

В Сети обсуждается ситуация с дефицитом питьевой воды в Мангистау

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

Известный казахстанский журналист Михаил Козачков на своей странице в Telegram-канале высказал мнение касательно дефицита питьевой воды в Мангистауской области. Он рекомендовал жителям Актау требовать от местных властей ускориться и начать работу по реконструкции МАЭКа.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Сегодня, 12 июля, журналист Михаил Козачков высказал свое мнение касательно отсутствия питьевой воды в домах жителей Актау.  

В последние дни на карте страны возникла новая точка кипения - жители Актау перекрывают улицы из-за отсутствия воды. У кого-то она появляется время от времени, кто-то вообще сидит с сухими трубами. И людей можно понять - в Мангистау стоит дикая жара, а дома нельзя ни помыться, ни еду приготовить.
Но акции протеста ни к чему не приведут. Нужно понимать, что вода сама по себе не появится. Актаусцы пользуются опресненной морской водой, а перерабатывает ее Мангистауский атомно-энергетический комбинат (МАЭК). Предприятие открылось 60 лет назад и на нем держится не только Мангистау, но и соседние регионы, - написал Козачков в своем Telegram-канале.

Эта удивительная ситуация, он отметил, демонстрирует неэффективность централизованной модели управления регионами.

Он акцентирует внимание, что МАЭК, как многие знают, обладал единственной в мире атомной опреснительной установкой. Благодаря реактору на быстрых нейронах, запущенному в 1972 году, предприятие опресняло огромный объем воды, производило электроэнергию и тепло в избытке. Старожилы в Актау вспоминают, что еще 30-40 лет назад город, построенный в пустыне, превратился в зеленый оазис - воды было так много, что хватало и на бытовые вопросы, и на полив дачных участков.

В общем, тогда еще город Шевченко жил нормальной жизнью. Но затем было принято решение отказаться от мирного атома. В 1999 году реактор вывели из эксплуатации, а электростанции начали работать на газе. Но все эти изменения сказались на МАЭК - комбинат обанкротился. В 2003 году его выкупил «КазАтомПром». За последние 20 лет МАЭК стал основным источником электроэнергии для огромного числа месторождений, где идет добыча нефти и газа. Фактически сейчас комбинат отвечает в регионе за электричество, тепло и пресную воду не только в Актау, но и в окрестностях, -  уточнил журналист.

По данным автора, в период, пока предприятием владел «КазАтомПром», шли переговоры о строительстве новой атомной станции на базе МАЭК с россиянами. Но эти планы остались на бумаге. Фактически из предприятия выжимали все соки, а оборудование осталось прежним, установленным 50-60 лет.

Результат пожинают уже несколько лет - МАЭК не справляется с нагрузкой, там время от времени происходят аварии, что приводит к отключению света даже в соседних областях. Например, год назад, летом 2023-го, из-за остановки энергоблоков в Актау на Западе страны случился эффект домино - из-за перепадов отключился даже Атырауский нефтеперерабатывающий завод. Убытки - десятки миллиардов тенге. Это чтоб вы понимали, насколько важен Мангистауский атомно-энергетический комбинат для страны. Но сейчас он переживает не лучшие времена. В него не вкладывали, из него выкачивали, - написал журналист.


Козачков в своем Telegram-канале напомнил, что осенью 2022 года МАЭК передали на баланс Мангистауской области. По его мнению, это было совершенно логичное и верное решение, поскольку в регионе лучше знают, какие проблемы для него наиболее актуальны. 

Но за неполные 2 года акимат региона так и не разобрался, что делать с комбинатом. Сейчас вопрос встал наиболее остро - в предприятие необходимо вкладывать деньги, менять изношенное оборудование на новое, чтобы исключить повторение аварий. Да, МАЭК есть в комплексном плане социально-экономического развития региона. Там прописано, что 5 из 8 опреснительных установок комбината прослужили более 30 лет, переработав по 10 лет сверх норматива! Это просто чудо, что они вообще хоть как-то справляются с нагрузками. Так что жителям Актау надо требовать, чтобы местные власти ускорились и начали работу по реконструкции предприятия. То же самое касается обновления инженерных сетей в городе - их тоже не меняли десятилетиями, часть воды просто не доходит до квартир по старым трубам. Медлить больше нельзя, - заключил журналист.

Напомним, жители Актау бьют тревогу из-за отсутствия питьевой воды.  

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Комментарии

5 комментарий(ев)
mustain
mustain
Козачков ещё и энергетик. Такой же специалист, как и в других областях. Не существует никаких атомных опреснительных установок. БН-350 вырабатывал пар.
12.07.2024, 20:32
Vladimir00
Vladimir00
Пора валить с этого города.засохнем как деревья.админы тупые.зато о туристен облико аморален.
12.07.2024, 13:53
ЁмоЁ
ЁмоЁ
С конца 90 годов, точнее с 98-99 кардинально поменялись приоритеты развития промпроизводств в нашем регионе- уничтожение заводов, закрытие рудников , остановка БН 350... звенья одной цепи по развалу региона. Чем то ещё аукнется это нам.
12.07.2024, 10:48
Sportikus
Sportikus
Ничего не изменится, пока руки рубить не начнут, ну или пальцы хотя бы.
12.07.2024, 09:37
e.zh_k.a
e.zh_k.a
А еще хотим тут туризм развивать и Дубай сделать, не смешите. Лучше бы сначала разобрались внутренними проблемами, таких как вода, полив зелени, дороги, благоустройства скверов, площадей((
12.07.2024, 08:58
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